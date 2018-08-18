ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 07:23
ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|