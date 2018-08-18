ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
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Додано: Пон 11 лис, 2019 07:23
ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шкоды сейчас оверпрайс. Их никто не покупает.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 09:41
Все ждут декабрь и курс 26-27-28-....
Если роста курса не будет, будет печаль для первички, они ценники уже переписали в надежде на взлет.
Еще был очень показательный момент в октябре. Доходы государственного бюджета оказались на 1,3% ниже чем в октябре 2018 года.
странная какая-то ракета, по телевизору сплошные мантры про рост а доходы бюджета ниже прошлогодних. Но при этом все хотят повышения пенсий, повышения зарплат.
Живите своим умом!
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