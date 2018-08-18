ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
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Додано: Пон 11 лис, 2019 07:23
ІКЕА відмовилась відкривати завод на Львівщині
Укро-їліта і індустрія - несумісні речі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шкоды сейчас оверпрайс. Их никто не покупает.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 09:41
Все ждут декабрь и курс 26-27-28-....
Если роста курса не будет, будет печаль для первички, они ценники уже переписали в надежде на взлет.
Еще был очень показательный момент в октябре. Доходы государственного бюджета оказались на 1,3% ниже чем в октябре 2018 года.
странная какая-то ракета, по телевизору сплошные мантры про рост а доходы бюджета ниже прошлогодних. Но при этом все хотят повышения пенсий, повышения зарплат.
Живите своим умом!
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Боль для первички = топливо для роста цен вторички.
Пора переставать ставить знак равенства между недвижимостью и рискованными финансовыми инструментами.
Бюджет и рынок недвижимости живут в разных (но соприкасающихся) реальностях. От этого процента накопления у людей не уменьшились.
Происходит нечто странное. Бюджет экономится где только можно, при этом правительство занимает громадные суммы через ОВГЗ. Куда идут эти деньги?
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:53
Vlad442
Рост курса доллара на вторичке тоже отражался всегда.
Насчет займов вы ошибаетесь. Пока что все идет в рамках ЗУ, займы не более чем в прошлом году. Просто вместо части внешних займов,стали брать внутренние займы.
Живите своим умом!
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:13
покупают.
у меня знакомый только недавно купил суперб 4*4 автомат с плюшками, плайс за 50к
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:16
дела у кана нормально
но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6%
если для себя - зажопье
игра стоит свеч если работа рядом
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:23
Понял. ЦА Файнатаун это успешные заклепщики с завода Антонова.
Айда Никонов. Маладец!
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