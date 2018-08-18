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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
Шкоды сейчас оверпрайс. Их никто не покупает.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Как для ноября темпы продаж первички вялые. посмотрим что будет в декабре.


Все ждут декабрь и курс 26-27-28-....
Если роста курса не будет, будет печаль для первички, они ценники уже переписали в надежде на взлет.

Еще был очень показательный момент в октябре. Доходы государственного бюджета оказались на 1,3% ниже чем в октябре 2018 года.

странная какая-то ракета, по телевизору сплошные мантры про рост а доходы бюджета ниже прошлогодних. Но при этом все хотят повышения пенсий, повышения зарплат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Все ждут декабрь и курс 26-27-28-....
Если роста курса не будет, будет печаль для первички, они ценники уже переписали в надежде на взлет.

Боль для первички = топливо для роста цен вторички.
Пора переставать ставить знак равенства между недвижимостью и рискованными финансовыми инструментами.
  zzzzzz написав:Еще был очень показательный момент в октябре. Доходы государственного бюджета оказались на 1,3% ниже чем в октябре 2018 года.

Бюджет и рынок недвижимости живут в разных (но соприкасающихся) реальностях. От этого процента накопления у людей не уменьшились.

Происходит нечто странное. Бюджет экономится где только можно, при этом правительство занимает громадные суммы через ОВГЗ. Куда идут эти деньги?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:53

Vlad442
Рост курса доллара на вторичке тоже отражался всегда.
Насчет займов вы ошибаетесь. Пока что все идет в рамках ЗУ, займы не более чем в прошлом году. Просто вместо части внешних займов,стали брать внутренние займы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:13

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
Шкоды сейчас оверпрайс. Их никто не покупает.

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покупают.
у меня знакомый только недавно купил суперб 4*4 автомат с плюшками, плайс за 50к
kivin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:16

  asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?


дела у кана нормально
но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6%
если для себя - зажопье
игра стоит свеч если работа рядом
kivin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:23

  kivin написав:
  asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?


дела у кана нормально
но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6%
если для себя - зажопье
игра стоит свеч если работа рядом

Понял. ЦА Файнатаун это успешные заклепщики с завода Антонова.
Айда Никонов. Маладец!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тема застекления балконов актуальна не только в Украине:) Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Тема застекления балконов актуальна не только в Украине:) Зображення
Неа.

Ось засклені БАЛКОНИ

А то якийсь дитячий садок.Зображення


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:39

  kivin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
Шкоды сейчас оверпрайс. Их никто не покупает.

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покупают.
у меня знакомый только недавно купил суперб 4*4 автомат с плюшками, плайс за 50к

дыбилов хватает... а мог взять полноприводный bmw
Оранжевый-хит сезона
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