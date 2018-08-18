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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:29

  airmax78 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.

А что не так с Квартетом?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:31

  asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?

у КАНа дела нормально, но под инвестицию ИМХО брать не стоит
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:32

Спасибо команда Кличка

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... ggQGn.dpbs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:32

  Dimar написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.

А что не так с Квартетом?

С Квартетом как раз +/- все ОК. А с внешним видом - вообще заипок. А вот все что дальше они стали строить: Варшавский, +, Севен, Галактика... - как-то уж сильно экономно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:у меня знакомый только недавно купил суперб 4*4 автомат с плюшками, плайс за 50к

реальный алень, туарег можно было взять даже дешевле
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:35

Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума

Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

Источник: обращение президента 11 ноября

Прямая речь: "Я понимаю, что этот вопрос очень чувствительный для людей ... Поэтому принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона (о рынке земли - ред.) будут внесены правки, согласно которым, право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.

Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума".

https://www.facebook.com/zelenskiy95/vi ... 189139010/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:38

airmax78
Значит, я Вас неправильно понял.
Уж забеспокоился, что я не так сделал с покупкой Квартета :)

ЗЫ. Я вот в раздумьях, куда бы пристроить деньги от слитой 3-ки БПС-ки на Лесном. Пока не могу определиться. Были мысли о Варшавском, но что-то "не прет".
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:40

  zzzzzz написав:Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума

Махровый популизм и уход от ответственности (типа, я че? - так народ решил!).
Все как всегда у ЗеКо.
Dimar
 
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