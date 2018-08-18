Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума
Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.
Источник: обращение президента 11 ноября
Прямая речь: "Я понимаю, что этот вопрос очень чувствительный для людей ... Поэтому принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона (о рынке земли - ред.) будут внесены правки, согласно которым, право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами.
Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума".
zzzzzz написав:Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума
Махровый популизм и уход от ответственности (типа, я че? - так народ решил!). Все как всегда у ЗеКо.
Это вообще бред. Например МХП, их акции торгуются на иностранных биржах. МХП можно или нельзя покупать землю ?
Денежку за решение вопроса в свою пользу заносит в ОП и Раду местный латифундист, которому иностранные конкуренты, пока, нах здесь не нужны. Поэтому все выписывается под них. Вот как они наедятся, скупят все более-менее интересное за 1/5 реальной стоимости - вот тогда можно будет нерезов запускать. Ваучерная приватизация "лайт-вершен".