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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22832284228522862287>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:43

  Dimar написав:
  zzzzzz написав:Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума

Махровый популизм и уход от ответственности (типа, я че? - так народ решил!).
Все как всегда у ЗеКо.

Какая разница, будут иностранцы покупать или нет.
Запуск рынка земли до решения проблем с судами и правоохранительными органами - чистой воды кретинизм
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:48

  airmax78 написав:Увидел... ПЦ.

пора учить итальянский и на форум о РРЖН.
про мопы им особенно будет приятно узнать. как там, не помню слово, что-то типа "модные", да?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мы вторые в минре на Алм https://tech.liga.net/technology/novost ... QsC14KkSkw
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:50

  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

Не может быть.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:55

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Увидел... ПЦ.

пора учить итальянский и на форум о РРЖН.
про мопы им особенно будет приятно узнать. как там, не помню слово, что-то типа "модные", да?

Они все знают про МОПы. У них модные мопы начали появляться ... больше 2000 лет назад.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02

  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02

  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...

  kivin написав:жк Киев Резиденсис
ул.Пирятинская
до метро дружбы народов - 5 минут на машине!

ввод - конец 20го года.

цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!


вы сделали мой день! спасибо!

Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.

Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 11 лис, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:05

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Увидел... ПЦ.

пора учить итальянский и на форум о РРЖН.
про мопы им особенно будет приятно узнать. как там, не помню слово, что-то типа "модные", да?

Они все знают про МОПы. У них модные мопы начали появляться ... больше 2000 лет назад.

Милан, новострой с "модными мопами" стартует от 10койро в прицентралье, правда котлованы как правило не продают, строят "за свои" 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15

  investorkiev написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...

  kivin написав:жк Киев Резиденсис
ул.Пирятинская
до метро дружбы народов - 5 минут на машине!

ввод - конец 20го года.

цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!


вы сделали мой день! спасибо!

Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.

Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".

Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?! :cry: Чувствую себя дважды ограбленным.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15

и наша любимая рубрика "новости с космодрома":


11.11.19 11:03 Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев
Экономическая ситуация в Украине схожа с Грецией или Чили перед дефолтом.
Об этом в своем блоге заявил народный депутат Константин Бондарев.
"Если зайти на сайт Национального банка Украины, там есть отдельные отчеты, которые Национальный банк отправляет в Вашингтон в МВФ. Так вот, в этом отчете есть несколько интересных показателей, которые вы можете там увидеть и сравнить", - указал Бондарев.
"Портфельные инвестиции в нормальный экономически развитых странах − это сколько бизнес этой страны разместил на внешних рынках ценных бумаг, привлек таким образом к себе в бизнес денег и это показатель роста экономики, но не в нашем случае. Потому что 99% портфельных инвестиций в Украине − это деньги, которые привлекает, не бизнес, а страна. Так вот 2 показателя: портфельные инвестиции − больше 4 миллиардов долларов, прямые инвестиции − это какой-либо бизнесмен-иностранец привез деньги в Украину, профинансировал строительство какого-то предприятия, их, послушайте, чуть больше одного миллиарда", - отметил нардеп.
"Вдумайтесь, 4 миллиарда и 1 миллиард − в 4 раза разница. Вы знаете, так было в Греции перед дефолтом, так было в Чили и Аргентине. Это говорит о том, что надвигается коллапс… Я уверен, что очень высока вероятность, что у нас через 6 месяцев начнется экономический коллапс: будет расти непомерно курс доллара, будут другие проблемы. Почему? Да, потому, что бизнес сужается. А занимаем мы деньги, как государство, где только можем. Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев. Источник: https://censor.net.ua/n3158886
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 лис, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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