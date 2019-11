Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15







11.11.19 11:03 Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев

Экономическая ситуация в Украине схожа с Грецией или Чили перед дефолтом.

Об этом в своем блоге заявил народный депутат Константин Бондарев.

"Если зайти на сайт Национального банка Украины, там есть отдельные отчеты, которые Национальный банк отправляет в Вашингтон в МВФ. Так вот, в этом отчете есть несколько интересных показателей, которые вы можете там увидеть и сравнить", - указал Бондарев.

"Портфельные инвестиции в нормальный экономически развитых странах − это сколько бизнес этой страны разместил на внешних рынках ценных бумаг, привлек таким образом к себе в бизнес денег и это показатель роста экономики, но не в нашем случае. Потому что 99% портфельных инвестиций в Украине − это деньги, которые привлекает, не бизнес, а страна. Так вот 2 показателя: портфельные инвестиции − больше 4 миллиардов долларов, прямые инвестиции − это какой-либо бизнесмен-иностранец привез деньги в Украину, профинансировал строительство какого-то предприятия, их, послушайте, чуть больше одного миллиарда", - отметил нардеп.

"Вдумайтесь, 4 миллиарда и 1 миллиард − в 4 раза разница. Вы знаете, так было в Греции перед дефолтом, так было в Чили и Аргентине. Это говорит о том, что надвигается коллапс… Я уверен, что очень высока вероятность, что у нас через 6 месяцев начнется экономический коллапс: будет расти непомерно курс доллара, будут другие проблемы. Почему? Да, потому, что бизнес сужается. А занимаем мы деньги, как государство, где только можем. Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев.

