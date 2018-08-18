Какая разница, будут иностранцы покупать или нет.
Запуск рынка земли до решения проблем с судами и правоохранительными органами - чистой воды кретинизм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:43
Какая разница, будут иностранцы покупать или нет.
Запуск рынка земли до решения проблем с судами и правоохранительными органами - чистой воды кретинизм
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:48
пора учить итальянский и на форум о РРЖН.
про мопы им особенно будет приятно узнать. как там, не помню слово, что-то типа "модные", да?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мы вторые в минре на Алм
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:50
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:55
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02
шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:02
И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...
вы сделали мой день! спасибо!
Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.
Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 11 лис, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:05
Милан, новострой с "модными мопами" стартует от 10койро в прицентралье, правда котлованы как правило не продают, строят "за свои"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15
Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?! Чувствую себя дважды ограбленным.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15
и наша любимая рубрика "новости с космодрома":
11.11.19 11:03 Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев
Экономическая ситуация в Украине схожа с Грецией или Чили перед дефолтом.
Об этом в своем блоге заявил народный депутат Константин Бондарев.
"Если зайти на сайт Национального банка Украины, там есть отдельные отчеты, которые Национальный банк отправляет в Вашингтон в МВФ. Так вот, в этом отчете есть несколько интересных показателей, которые вы можете там увидеть и сравнить", - указал Бондарев.
"Портфельные инвестиции в нормальный экономически развитых странах − это сколько бизнес этой страны разместил на внешних рынках ценных бумаг, привлек таким образом к себе в бизнес денег и это показатель роста экономики, но не в нашем случае. Потому что 99% портфельных инвестиций в Украине − это деньги, которые привлекает, не бизнес, а страна. Так вот 2 показателя: портфельные инвестиции − больше 4 миллиардов долларов, прямые инвестиции − это какой-либо бизнесмен-иностранец привез деньги в Украину, профинансировал строительство какого-то предприятия, их, послушайте, чуть больше одного миллиарда", - отметил нардеп.
"Вдумайтесь, 4 миллиарда и 1 миллиард − в 4 раза разница. Вы знаете, так было в Греции перед дефолтом, так было в Чили и Аргентине. Это говорит о том, что надвигается коллапс… Я уверен, что очень высока вероятность, что у нас через 6 месяцев начнется экономический коллапс: будет расти непомерно курс доллара, будут другие проблемы. Почему? Да, потому, что бизнес сужается. А занимаем мы деньги, как государство, где только можем. Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев. Источник:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 лис, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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