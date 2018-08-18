Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1) от станции метро житомерская - 11 минут пешком! ввод - 4й квартал 21 года. квартиры 1к и 2к только
цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!
шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.
Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.
kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1) от станции метро житомерская - 11 минут пешком! ввод - 4й квартал 21 года. квартиры 1к и 2к только
цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!
И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...
kivin написав:жк Киев Резиденсис ул.Пирятинская до метро дружбы народов - 5 минут на машине!
ввод - конец 20го года.
цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!
вы сделали мой день! спасибо!
Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.
Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние. Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".
Вы так смачно все описали, даже пожалел, что поспешил зафиксировать прибыль
investorkiev написав:Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние. Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".
Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?!
Да, Макс, вам нужно было покупать новую прэлесть, а Ричмонд придержать. Но вы не захотели. Вот вроде думаешь: Макс, такой серьезный человек - наверняка инвестор. А вы ведете себя как галимый спекулянт: всунули-высунули. Даже не пожили. Даже не улучшили потребительские характеристики ремонтами. Сколько ночей вы провели в Голосухе? В Ричмонде? Сколько денег вложили в улучшение Голосухи? Ричмонда? Все ответы "ноль"? То то же.
Вы прям как Соросенок. А Украине нужны долгосрочные инвесторы - вон Кк пишет, что портфельных спекулянтов и так дофига, а прямых инвесторов мало.
kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1) от станции метро житомерская - 11 минут пешком! ввод - 4й квартал 21 года. квартиры 1к и 2к только
цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!
шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.
Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.
12 квадратов - идеальная квартира: содержание 3 копейки в месяц. Уборка: роботом пылесосом за 2 мин 14 секунд. Ремонт - 20 куе и будет как в журнале Домус Дизайн.
kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1) от станции метро житомерская - 11 минут пешком! ввод - 4й квартал 21 года. квартиры 1к и 2к только
цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!
шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.
Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.
Та да, реально поржал, когда сам увидел планировки. Спать на кухне - что может быть лучше?)))
investorkiev написав:Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние. Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".
Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?!
Да, Макс, вам нужно было покупать новую прэлесть, а Ричмонд придержать. Но вы не захотели. Вот вроде думаешь: Макс, такой серьезный человек - наверняка инвестор. А вы ведете себя как галимый спекулянт: всунули-высунули. Даже не пожили. Даже не улучшили потребительские характеристики ремонтами. Сколько ночей вы провели в Голосухе? В Ричмонде? Сколько денег вложили в улучшение Голосухи? Ричмонда? Все ответы "ноль"? То то же.
Вы прям как Соросенок. А Украине нужны долгосрочные инвесторы - вон Кк пишет, что портфельных спекулянтов и так дофига, а прямых инвесторов мало.
Эх Макс, не ожидал от вас такого.... (((((
А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?