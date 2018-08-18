Додано: Пон 11 лис, 2019 17:27

airmax78 написав: investorkiev написав: Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.

Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор". Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".

Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?! Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?!

Да, Макс, вам нужно было покупать новую прэлесть, а Ричмонд придержать.Но вы не захотели. Вот вроде думаешь: Макс, такой серьезный человек - наверняка инвестор. А вы ведете себя как галимый спекулянт: всунули-высунули. Даже не пожили. Даже не улучшили потребительские характеристики ремонтами. Сколько ночей вы провели в Голосухе? В Ричмонде? Сколько денег вложили в улучшение Голосухи? Ричмонда? Все ответы "ноль"? То то же.Вы прям как Соросенок. А Украине нужны долгосрочные инвесторы - вон Кк пишет, что портфельных спекулянтов и так дофига, а прямых инвесторов мало.Эх Макс, не ожидал от вас такого.... (((((