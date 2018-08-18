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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2283228422852286

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:16

  jj1981ua написав:[
к счастью, я работаю на себя. и это мне говорят последнее время все знакомые, у которых свой бизнес - кафешка, магаз одежды, магаз техники, пр-во туалетной бумаги, и тд.)

Так куйово, шо и ср@ть перестали?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и наша любимая рубрика "новости с космодрома":


Ну что вы так, влажной тряпкой, да по розовым очкам...
Люди уже сели в ракету и открыли пивасик...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:24

  airmax78 написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.

Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром :shock: Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:27

  investorkiev написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...

  kivin написав:жк Киев Резиденсис
ул.Пирятинская
до метро дружбы народов - 5 минут на машине!

ввод - конец 20го года.

цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!


вы сделали мой день! спасибо!

Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.

Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".

Вы так смачно все описали, даже пожалел, что поспешил зафиксировать прибыль
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:27

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".

Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?! :cry:


Да, Макс, вам нужно было покупать новую прэлесть, а Ричмонд придержать.
Но вы не захотели. Вот вроде думаешь: Макс, такой серьезный человек - наверняка инвестор. А вы ведете себя как галимый спекулянт: всунули-высунули. Даже не пожили. Даже не улучшили потребительские характеристики ремонтами. Сколько ночей вы провели в Голосухе? В Ричмонде? Сколько денег вложили в улучшение Голосухи? Ричмонда? Все ответы "ноль"? То то же.

Вы прям как Соросенок. А Украине нужны долгосрочные инвесторы - вон Кк пишет, что портфельных спекулянтов и так дофига, а прямых инвесторов мало.

Эх Макс, не ожидал от вас такого.... (((((
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:28

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.

Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром :shock: Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.

12 квадратов - идеальная квартира: содержание 3 копейки в месяц. Уборка: роботом пылесосом за 2 мин 14 секунд. Ремонт - 20 куе и будет как в журнале Домус Дизайн.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:29

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.

Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром :shock: Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.

Та да, реально поржал, когда сам увидел планировки. Спать на кухне - что может быть лучше?)))
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antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:35

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".

Я, получается, Рычмонд бесплатно шоле отдал?! :cry:


Да, Макс, вам нужно было покупать новую прэлесть, а Ричмонд придержать.
Но вы не захотели. Вот вроде думаешь: Макс, такой серьезный человек - наверняка инвестор. А вы ведете себя как галимый спекулянт: всунули-высунули. Даже не пожили. Даже не улучшили потребительские характеристики ремонтами. Сколько ночей вы провели в Голосухе? В Ричмонде? Сколько денег вложили в улучшение Голосухи? Ричмонда? Все ответы "ноль"? То то же.

Вы прям как Соросенок. А Украине нужны долгосрочные инвесторы - вон Кк пишет, что портфельных спекулянтов и так дофига, а прямых инвесторов мало.

Эх Макс, не ожидал от вас такого.... (((((

А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:35

  antey1969 написав:Та да, реально поржал, когда сам увидел планировки. Спать на кухне - что может быть лучше?)))
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Вообще-то это кухня-гостинная. Модно очень в странах развитого капитализма.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:39

  kingkongovets написав:Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев. Источник: https://censor.net.ua/n3158886

Якби не оця остання фраза - можна було б про щось думати . А так це просто потриндів ... НБУ купує майже постійно коло 30 млн баксів в день вже давно ... З початку року десь коло 4 млрд ...
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