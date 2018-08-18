А что не так? Если вы такой богатенький и привередливый, ну объедините себе три таких студии и будет у вас шикарная треха 36 квадратов. Вру. Почти 44 квадрата (на самом деле много больше - балконы можно и нужно остеклить и присоединить).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:43
А что не так? Если вы такой богатенький и привередливый, ну объедините себе три таких студии и будет у вас шикарная треха 36 квадратов. Вру. Почти 44 квадрата (на самом деле много больше - балконы можно и нужно остеклить и присоединить).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48
Пока что особого прорыва нет.
"Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну
за країнами-інвесторами (найбільші обсяги)
за січень‒червень 2019 року"
"(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій
у Донецькій та Луганській областях)"
млн. дол. США у % до загального підсумку
Усього 1 259,5 100,0
у тому числі
КIПР 333,3 26,5
НIДЕРЛАНДИ 248,2 19,7
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ 160,8 12,8
ШВЕЙЦАРIЯ 111,9 8,9
АВСТРIЯ 57,2 4,5
УГОРЩИНА 46,4 3,7
США 43,6 3,5
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"Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну
за видами економічної діяльності (найбільші обсяги)
за січень‒червень 2019 року"
(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)
млн. дол. США у % до загального підсумку
Усього 1 259,5 100,0
у тому числі
ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 487,4 38,7
ПРОМИСЛОВІСТЬ 258,7 20,5
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 140,3 11,1
ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 121,9 9,7
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 82,1 6,5
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 59,6 4,7
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 46,6 3,7
Живите своим умом!
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:57
З початку року ЗВР збільшились на 600 млн. дол. Де Ви бачите + 4 млрд. дол?
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Респект читать тренинги начал
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:04
3х-дневный интенсив, полное погружение, с кейсами по аренде. Где-то я уже это слышал...
Почему вы решили что это респект?
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:12
Это же Уко,они никогда не станут квартирами,один забросил на вентилятор,большинство подхватило и разнесло,капец.
п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаешь Наташка?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:25
Цены от 19500 до 60000
Угадайте по чем будет основная Масса квартир и кому достанется по 19500?)
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цены на недвижимость это барьер для миграции. Иначе все выехали бы из своих городков и жили в Токио, Гонконге, Киеве. Парень из села думает "В Париже высокая конкуренция рабочей силы, высокая аренда и запредельные цены на недвижимость, я ничего особо не умею, поеду в Киев, где такому как я проще найти работу, чтобы платить аренду.
Люди, застройщики, бизнес научились обходить этот барьер, начав клепать сравнительно дешевые отсеки. В Токио это работает, потому что награда за некомфортную жизнь в конуре в абсолютных деньгах велика. В Киеве не настолько.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:31
У меня на такую ахинею нет времени
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