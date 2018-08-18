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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:43

  antey1969 написав:Та да, реально поржал, когда сам увидел планировки. Спать на кухне - что может быть лучше?)))
Зображення

А что не так? Если вы такой богатенький и привередливый, ну объедините себе три таких студии и будет у вас шикарная треха 36 квадратов. Вру. Почти 44 квадрата (на самом деле много больше - балконы можно и нужно остеклить и присоединить).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48

Пока что особого прорыва нет.

Зображення


"Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну
за країнами-інвесторами (найбільші обсяги)
за січень‒червень 2019 року"
"(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій
у Донецькій та Луганській областях)"

млн. дол. США у % до загального підсумку

Усього 1 259,5 100,0
у тому числі
КIПР 333,3 26,5
НIДЕРЛАНДИ 248,2 19,7
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ 160,8 12,8
ШВЕЙЦАРIЯ 111,9 8,9
АВСТРIЯ 57,2 4,5
УГОРЩИНА 46,4 3,7
США 43,6 3,5

-------------------------------------------

"Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну
за видами економічної діяльності (найбільші обсяги)
за січень‒червень 2019 року"
(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

млн. дол. США у % до загального підсумку

Усього 1 259,5 100,0
у тому числі
ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 487,4 38,7
ПРОМИСЛОВІСТЬ 258,7 20,5
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 140,3 11,1
ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 121,9 9,7
ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 82,1 6,5
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 59,6 4,7
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 46,6 3,7
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:57

  Puente написав:
  kingkongovets написав:Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев. Источник: https://censor.net.ua/n3158886

Якби не оця остання фраза - можна було б про щось думати . А так це просто потриндів ... НБУ купує майже постійно коло 30 млн баксів в день вже давно ... З початку року десь коло 4 млрд ...

З початку року ЗВР збільшились на 600 млн. дол. Де Ви бачите + 4 млрд. дол?
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-reserves
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Респект читать тренинги начал http://denisfetisov.com/web/?utm_source ... 03.10.2019

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Респект читать тренинги начал http://denisfetisov.com/web/?utm_source ... 03.10.2019

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3х-дневный интенсив, полное погружение, с кейсами по аренде. Где-то я уже это слышал...
Почему вы решили что это респект?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:12

  BIGor написав:Там еще 1-к квартиры от 12 кв. метром :shock: Вход на КРЖН дещевле убитой 1-к гостинки.

Это же Уко,они никогда не станут квартирами,один забросил на вентилятор,большинство подхватило и разнесло,капец.

п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Респект читать тренинги начал http://denisfetisov.com/web/?utm_source ... 03.10.2019

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3х-дневный интенсив, полное погружение, с кейсами по аренде. Где-то я уже это слышал...
Почему вы решили что это респект?
Думаешь Наташка?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:25

  airmax78 написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

шо вы пугаете: от 19500 за метр. Рендеры - очень зачетные. Если такое построят в 11 минутах от Житомирской - Оркада с Интергалом и прочими ДБК обязаны будут самоубиться за те одоробла, что они строят гораздо ближе к центру Киева.

Цены от 19500 до 60000
Угадайте по чем будет основная Масса квартир и кому достанется по 19500?)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци

Цены на недвижимость это барьер для миграции. Иначе все выехали бы из своих городков и жили в Токио, Гонконге, Киеве. Парень из села думает "В Париже высокая конкуренция рабочей силы, высокая аренда и запредельные цены на недвижимость, я ничего особо не умею, поеду в Киев, где такому как я проще найти работу, чтобы платить аренду.
Люди, застройщики, бизнес научились обходить этот барьер, начав клепать сравнительно дешевые отсеки. В Токио это работает, потому что награда за некомфортную жизнь в конуре в абсолютных деньгах велика. В Киеве не настолько.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:31

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Респект читать тренинги начал http://denisfetisov.com/web/?utm_source ... 03.10.2019

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3х-дневный интенсив, полное погружение, с кейсами по аренде. Где-то я уже это слышал...
Почему вы решили что это респект?

У меня на такую ахинею нет времени
kivin
 
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