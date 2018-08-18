Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.
Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении. Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.
Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.
Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.
Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%
asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции? Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?
дела у кана нормально но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6% если для себя - зажопье игра стоит свеч если работа рядом
Понял. ЦА Файнатаун это успешные заклепщики с завода Антонова. Айда Никонов. Маладец!
ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.
Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах. Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.
Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"
hume написав:ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.
Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах. Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.
Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"
somilitark написав:п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци
Цены на недвижимость это барьер для миграции. Иначе все выехали бы из своих городков и жили в Токио, Гонконге, Киеве. Парень из села думает "В Париже высокая конкуренция рабочей силы, высокая аренда и запредельные цены на недвижимость, я ничего особо не умею, поеду в Киев, где такому как я проще найти работу, чтобы платить аренду. Люди, застройщики, бизнес научились обходить этот барьер, начав клепать сравнительно дешевые отсеки. В Токио это работает, потому что награда за некомфортную жизнь в конуре в абсолютных деньгах велика. В Киеве не настолько.
Я всё таки думаю,что Маркс был прав,многие беды от того,что большой капитал захватил почти все сферы жизни(если не все),никаких барьеров нет,просто есть монополии и сговоры,подкупы,мутняки и договорняки,правильное обрабатывание пипла,а так же направление его в нужное русло. Так что не всё так просто,думаю что мафия денежная очень сильно поработала и выдавливает через ипотеку последние соки из пипла за кордоном. У нас не так только потому,что совок ещё не полностью нас покинул,да и нищета ограничивает,короче нас на Западе видят на стройках в Вроцлаве,а не запускают все программы,которые работают в условном Токио.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?
Звісно, можна, якщо гроші брали у доларах та ще й з рук у руки, без провадження через банківські рахунки. Можете квартиру назад забрати і гроші покупцю не повертати. )) "Відповідно до п. 50, абзацу 3 Постанови Правління НБУ №417 від 26.06.2015 р."Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (посилання на Постанову:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15), цитую: Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути: 1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); 2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; 3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); 4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи". Фраза "інші документи ..." - на розсуд банку. Рухаємося далі. Згідно п. 3 ст. 1087 Цивільного кодексу України, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України. Постановою НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838) встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті). Окрім цього, зауважте також на норми ст. 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" (п. 2 ст. 5, посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19): Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні. З вищенаведеного випливає, що нормативно і справедливо за правилами комплаєнсу, якщо банк попросить не просто договір купівлі-продажу для цілей підтвердження походження коштів, а також і наступні документи:
1) документ, який підтверджує отримання Вами відповідної суми за договором купівлі-продажу на Ваш власний рахунок в банку;
2) якщо у Вас готівка, то документ про зняття Вами відповідної суми з того банківського рахунку;
3) декларацію про майновий стан і доходи. Якщо продана Вами квартира знаходилася у Вашій власності менще 3-х років, то Ви зобов'язані задекларувати дохід і сплатити відповідний податок, якщо не помиляюся, то ставка такого податку 5%.
Я рада, що з'являються продавці з правильним підходом, як Ви. Адже, подумайте також і в зворотній ситуації, коли покупець хоче провести операцію за правилами, а продавець навпаки не бажає, то продавець наражає покупця на ризик - відсутність доказу проведення розрахунку з продавцем, адже готівка в даній ситуації заборонена. А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним".
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Пон 11 лис, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
hume Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?
Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.