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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:34

Сори за легкий офтоп. Про Китай.

Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.

Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении.
Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.

Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.

Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kivin написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Респект читать тренинги начал http://denisfetisov.com/web/?utm_source ... 03.10.2019

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3х-дневный интенсив, полное погружение, с кейсами по аренде. Где-то я уже это слышал...
Почему вы решили что это респект?

У меня на такую ахинею нет времени
Респектушка извини если обидел.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46

  UA написав:
  kivin написав:
  asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?


дела у кана нормально
но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6%
если для себя - зажопье
игра стоит свеч если работа рядом

Понял. ЦА Файнатаун это успешные заклепщики с завода Антонова.
Айда Никонов. Маладец!

ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.

Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах.
Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.

Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"

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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:47

  Puente написав:
  kingkongovets написав:Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев. Источник: https://censor.net.ua/n3158886
Якби не оця остання фраза - можна було б про щось думати . А так це просто потриндів ... НБУ купує майже постійно коло 30 млн баксів в день вже давно ... З початку року десь коло 4 млрд ...
4,95 миллиарда; Чистая покупка (за вычетом продажи 459 млн) 4,4 миллиарда долларов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:49

  hume написав:ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.

Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах.
Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.

Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"

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Я не понимаю, как глядя на эти фото Костя с Владом упорно продолжают топить за Оркаду. Типа: вот так надо строить ибо народ гребет, а народ не может ошибаться.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:03

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци

Цены на недвижимость это барьер для миграции. Иначе все выехали бы из своих городков и жили в Токио, Гонконге, Киеве. Парень из села думает "В Париже высокая конкуренция рабочей силы, высокая аренда и запредельные цены на недвижимость, я ничего особо не умею, поеду в Киев, где такому как я проще найти работу, чтобы платить аренду.
Люди, застройщики, бизнес научились обходить этот барьер, начав клепать сравнительно дешевые отсеки. В Токио это работает, потому что награда за некомфортную жизнь в конуре в абсолютных деньгах велика. В Киеве не настолько.


Я всё таки думаю,что Маркс был прав,многие беды от того,что большой капитал захватил почти все сферы жизни(если не все),никаких барьеров нет,просто есть монополии и сговоры,подкупы,мутняки и договорняки,правильное обрабатывание пипла,а так же направление его в нужное русло.
Так что не всё так просто,думаю что мафия денежная очень сильно поработала и выдавливает через ипотеку последние соки из пипла за кордоном.
У нас не так только потому,что совок ещё не полностью нас покинул,да и нищета ограничивает,короче нас на Западе видят на стройках в Вроцлаве,а не запускают все программы,которые работают в условном Токио.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Мы вторые в минре на Алм https://tech.liga.net/technology/novost ... QsC14KkSkw

Украинские продавцы одежды и прочего ширпотреба в "восторге" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:08

  airmax78 написав:А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?

Звісно, можна, якщо гроші брали у доларах та ще й з рук у руки, без провадження через банківські рахунки. Можете квартиру назад забрати і гроші покупцю не повертати. ))
"Відповідно до п. 50, абзацу 3 Постанови Правління НБУ №417 від 26.06.2015 р."Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (посилання на Постанову:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15), цитую:
Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:
1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи".
Фраза "інші документи ..." - на розсуд банку.
Рухаємося далі. Згідно п. 3 ст. 1087 Цивільного кодексу України, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України.
Постановою НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838) встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Окрім цього, зауважте також на норми ст. 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" (п. 2 ст. 5, посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19):
Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні.
З вищенаведеного випливає, що нормативно і справедливо за правилами комплаєнсу, якщо банк попросить не просто договір купівлі-продажу для цілей підтвердження походження коштів, а також і наступні документи:

1) документ, який підтверджує отримання Вами відповідної суми за договором купівлі-продажу на Ваш власний рахунок в банку;

2) якщо у Вас готівка, то документ про зняття Вами відповідної суми з того банківського рахунку;

3) декларацію про майновий стан і доходи. Якщо продана Вами квартира знаходилася у Вашій власності менще 3-х років, то Ви зобов'язані задекларувати дохід і сплатити відповідний податок, якщо не помиляюся, то ставка такого податку 5%.

Я рада, що з'являються продавці з правильним підходом, як Ви. Адже, подумайте також і в зворотній ситуації, коли покупець хоче провести операцію за правилами, а продавець навпаки не бажає, то продавець наражає покупця на ризик - відсутність доказу проведення розрахунку з продавцем, адже готівка в даній ситуації заборонена. А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним.
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