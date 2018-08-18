Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.
Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении. Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.
Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.
Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.
Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%
asti написав:А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции? Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?
дела у кана нормально но если вы берете под аренду - низкая доходность - 6% если для себя - зажопье игра стоит свеч если работа рядом
Понял. ЦА Файнатаун это успешные заклепщики с завода Антонова. Айда Никонов. Маладец!
ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.
Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах. Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.
Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"
hume написав:ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.
Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах. Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.
Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"
somilitark написав:п.с. с другой стороны в чём проблема квартиры в 12 квадратов,Япония строит,а Украина богатая страна,лучше снимать и владу проклынать,там почему-то умеют считать деньги и не зазорно экономить,зато тут все понтовитые,причём часто на поверку оказывается,что на старость приходится сваливать к маме в батькивську хату десь у Лохвыци
Цены на недвижимость это барьер для миграции. Иначе все выехали бы из своих городков и жили в Токио, Гонконге, Киеве. Парень из села думает "В Париже высокая конкуренция рабочей силы, высокая аренда и запредельные цены на недвижимость, я ничего особо не умею, поеду в Киев, где такому как я проще найти работу, чтобы платить аренду. Люди, застройщики, бизнес научились обходить этот барьер, начав клепать сравнительно дешевые отсеки. В Токио это работает, потому что награда за некомфортную жизнь в конуре в абсолютных деньгах велика. В Киеве не настолько.
Я всё таки думаю,что Маркс был прав,многие беды от того,что большой капитал захватил почти все сферы жизни(если не все),никаких барьеров нет,просто есть монополии и сговоры,подкупы,мутняки и договорняки,правильное обрабатывание пипла,а так же направление его в нужное русло. Так что не всё так просто,думаю что мафия денежная очень сильно поработала и выдавливает через ипотеку последние соки из пипла за кордоном. У нас не так только потому,что совок ещё не полностью нас покинул,да и нищета ограничивает,короче нас на Западе видят на стройках в Вроцлаве,а не запускают все программы,которые работают в условном Токио.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?
Звісно, можна, якщо гроші брали у доларах та ще й з рук у руки, без провадження через банківські рахунки. Можете квартиру назад забрати і гроші покупцю не повертати. )) "Відповідно до п. 50, абзацу 3 Постанови Правління НБУ №417 від 26.06.2015 р."Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (посилання на Постанову:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15), цитую: Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути: 1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); 2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; 3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); 4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи". Фраза "інші документи ..." - на розсуд банку. Рухаємося далі. Згідно п. 3 ст. 1087 Цивільного кодексу України, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України. Постановою НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838) встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті). Окрім цього, зауважте також на норми ст. 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" (п. 2 ст. 5, посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19): Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні. З вищенаведеного випливає, що нормативно і справедливо за правилами комплаєнсу, якщо банк попросить не просто договір купівлі-продажу для цілей підтвердження походження коштів, а також і наступні документи:
1) документ, який підтверджує отримання Вами відповідної суми за договором купівлі-продажу на Ваш власний рахунок в банку;
2) якщо у Вас готівка, то документ про зняття Вами відповідної суми з того банківського рахунку;
3) декларацію про майновий стан і доходи. Якщо продана Вами квартира знаходилася у Вашій власності менще 3-х років, то Ви зобов'язані задекларувати дохід і сплатити відповідний податок, якщо не помиляюся, то ставка такого податку 5%.
Я рада, що з'являються продавці з правильним підходом, як Ви. Адже, подумайте також і в зворотній ситуації, коли покупець хоче провести операцію за правилами, а продавець навпаки не бажає, то продавець наражає покупця на ризик - відсутність доказу проведення розрахунку з продавцем, адже готівка в даній ситуації заборонена. А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним.