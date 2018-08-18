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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22872288228922902291>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:43

  investorkiev написав:
  kivin написав:старт продаж ЖК Be The One (B1)
от станции метро житомерская - 11 минут пешком!
ввод - 4й квартал 21 года.
квартиры 1к и 2к только

цена: ТАДАМ!!!! 60 000 грн!!!!!!!! я ору!!!!

И это в доме Войцеховского!!! до чего мы докатились...

  kivin написав:жк Киев Резиденсис
ул.Пирятинская
до метро дружбы народов - 5 минут на машине!

ввод - конец 20го года.

цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!


вы сделали мой день! спасибо!

Я считаю что это как раз нормальный уровень цен для Киева, как для котлована с поставкой через 2-3 года. Готовые аналоги должны быть как минимум +30%.

Вобщем, мы видим как на наших глазах происходит выздоровление рынка недвижимости, как он приходит в нормальное состояние.
Осенью 2020 года сегодняшние цены (которые еще можно найти у самых нерасторопных застройщиков) будут казаться нереальными сказками из разряда "папа квартиру на Хрещатике выменял на видеомагнитофон и японский телевизор".


Так шо, продам Чабаны-парадиз и можно брать у Мюнхені кавалірку ? На здачу порша ?
Счас напишу с первых рук новость по гермашке, попадаете с диванов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:59

Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.
И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.
https://karriere.deutschebahn.com/karri ... itogPujNVA

Зарплата там 1500 евро и оплачиваемая страховка. Видел дедов по 55 лет с Румынии которые только по румынски и говорили зато мели пероны.

Это я случайно надыбал. Дали буде. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:03

Хомякоид
объявление от 19 февраля 2019
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:06

  zzzzzz написав:Хомякоид
объявление от 19 февраля 2019


Да, но обьявление висит на сайте, значит актуально
Может действительно начали еще в конце февраля набирать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:12

  Хомякоид написав:
  zzzzzz написав:Хомякоид
объявление от 19 февраля 2019


Да, но обьявление висит на сайте, значит актуально
Может действительно начали еще в конце февраля набирать.

Проблема с кадрами у дейча бана давно известна.
Думаю ракета так и не стартанет.
Думаю когда прийдет время старта увидим таке :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=qfafsLgTGog
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:14

  ihorkyiv написав:А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним".
Цитату-роз"яснення узято з Доміка.


а что если договор составлять правильно? Типа "Сторони підтверджують, що рорзахунок проведений бла-бла-бла у повному обсязі згідно пункту бла-бла".

Ну можно нарваться на штраф, что расчёт произведён с нарушением закона (скоко там ? тыщу или две гривен?) Но на суде ж будет показан договор купли-продажи, подтверждающий, что расчёт произведён.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:28

  zzzzzz написав:Стартовали продажи ЖК Ревуцкий от 15,500

1к 48 м2
2к 72 м2

На этаже 6 квартир - 3 лифта.


Это тот, который в санитарной зоне мусорки? С окнами прямо в трубы мусорного завода?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:30

  kivin написав:жк Киев Резиденсис
ул.Пирятинская
до метро дружбы народов - 5 минут на машине!

ввод - конец 20го года.

цена: ТАДАМ!!!! 113100 грн за метр!!!! цены ракетой в стратосферу!

Это шютка или второй Г9а наконец то построили?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:31

  somilitark написав:hume
Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?

Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?


Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:38

  hume написав:
Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.


Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.
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