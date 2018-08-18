Додано: Пон 11 лис, 2019 20:31

somilitark написав: hume

Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?



Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу? Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?

Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверноеКороче, ПОХ мне в город.