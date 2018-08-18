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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2287228822892290

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:42

:(
  airmax78 написав:
  hume написав:ЦА у КАНа будет везде и всегда. Это успешные, и не очень, люди с привязкой к определенному району. Пока мы весело ржали КАН распродал на ленинградской от 2х куе до 1,1куе и вот вот упрётся Дарницкое шоссе (или уже уперся). В аренду уходит на ура.

Файна и Республика на 2 головы выше, так что простоев будет минимум. Как не раз подчёркивал, тем кто верит в депопуляцию и исход арендаторов из Киева смело можно нырять в комплексы Кана, это будут последние освобожденные жилые площадя Киева. Искренне верю, что арендаторы комплексов Кана и будут тушить свет в Борисполе/Жулянах.
Вот только на котловане дорого, есть смысл смотреть готовое. ...Ух, аж самому интересна цена на выходе Файны, или цена первых очередей Республики через 6-8 лет.

Как то, кто то, де то сказал - "Жильё здорового человека"

Зображення
ЗображенняЖильё курильщика

ЗображенняЗображення

Я не понимаю, как глядя на эти фото Костя с Владом упорно продолжают топить за Оркаду. Типа: вот так надо строить ибо народ гребет, а народ не может ошибаться.

Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:47

  Оранжевый-хит сезона написав: Респектушка извини если обидел.

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твое сожаления и извинения я принимаю.
kivin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:50

  Хомякоид написав:Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.
И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.
https://karriere.deutschebahn.com/karri ... itogPujNVA

Зарплата там 1500 евро и оплачиваемая страховка. Видел дедов по 55 лет с Румынии которые только по румынски и говорили зато мели пероны.

Это я случайно надыбал. Дали буде. :D


Так это позитив, еще канистра топлива в РАКЕТУ.

Обьясняю, как это работает. Так же, как гастрики в Польще, но даже лучше.

1) чернорабочий, если он не гастрик, а сидит в Украине - максимум на шо претендует, это аренда койкоместа в общаге. Он не игрок на КРЖН. А вот с зарплатой 1500€ - уже в принципе игрок (ну или его родичи, сидящие тут). Что делает гастрик из Тернополя, когда скопит бабла в первую очередь? Правильно, покупает квартиру, скорее всего в том же Тернополе. А продавший ему квартиру докладывает бабло и покупает однуху в Оркаде.

2) часть гастриков из Поляндии с з/п в 800€ переедет в Гермашку на 1500€, сможет больше откладывать и пересылать куда? Правильно, на родину. Это поддержит платежный баланс и укрепит гривну.

Конечно, лет через 5-10, когда они там обоснуются, перетащат детей, то все станет грустнее... но пока мы будем всю эту ситуацию наблюдать в иллюминатор с околоземной орбиты...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:51

  kivin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Респектушка извини если обидел.

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твое сожаления и извинения я принимаю.


Риспект, привет!!

Как дела, мой гуру? Куда нужно вкладываться сейчас? Что посоветуешь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:54

  hume написав:
  somilitark написав:hume
Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?

Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?


Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.

При этом ведь, действительно, большая часть конечных потребителей субпродукта квартирного от Оркады купит его у перекупов именно по 1+ куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:56

  Kostia написав::(
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
мы не сравниваем грушевского 9а и аркаду на похе с разницей в цене в 30 раз. Мы сравниваем товар абсолютно разного качества при разнице в цене в 30%. Но при этом застройка одного из девелоперов в 3-4раза ниже, а благоустройство в 10 раз лучше. То есть ради комфортного проживания он сознательно недополучает прибыль. Вы же под девизом "бедным на все пох" прикрываете сверхжадность городского гвностроителя, ПОХа родителя.
Востаннє редагувалось hume в Пон 11 лис, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  somilitark написав:hume
Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?

Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?


Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.
На одних кормятся перекуры на других нет.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:58

  Kostia написав:Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?

Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
hume написав:
  somilitark написав:hume
Вы в пирамиде Маслоу заскочили на самый верхний уровень,вам не понять крестьян,я считаю,что Оркада имеет место жить,но дешёвых застройщиков грохнули,Виталя протеже Фирташа,просто убрали конкурентов,в чём вообще проблема условной Оркады,я за рынок,кто может себе позволить,тот будет жить в ФК и прочих рассадниках "успешных прокуроров и чиновников",почему нельзя купить доступное жильё,пусть не такое идеальное как придумал себе один поскотчанин летучий голландец?

Только потому,что олигархи выдавили тех,кто не вписывается в их модель жизни и мешают их бизнесу?


Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.
На одних кормятся перекуры на других нет.

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Вот об этом и речь.
airmax78
 
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