Додано: Пон 11 лис, 2019 20:50

Хомякоид написав: Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.

И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.

https://karriere.deutschebahn.com/karri ... itogPujNVA



Зарплата там 1500 евро и оплачиваемая страховка. Видел дедов по 55 лет с Румынии которые только по румынски и говорили зато мели пероны.



Это я случайно надыбал. Дали буде. Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.Зарплата там 1500 евро и оплачиваемая страховка. Видел дедов по 55 лет с Румынии которые только по румынски и говорили зато мели пероны.Это я случайно надыбал. Дали буде.

Так это позитив, еще канистра топлива в РАКЕТУ.Обьясняю, как это работает. Так же, как гастрики в Польще, но даже лучше.1) чернорабочий, если он не гастрик, а сидит в Украине - максимум на шо претендует, это аренда койкоместа в общаге. Он не игрок на КРЖН. А вот с зарплатой 1500€ - уже в принципе игрок (ну или его родичи, сидящие тут). Что делает гастрик из Тернополя, когда скопит бабла в первую очередь? Правильно, покупает квартиру, скорее всего в том же Тернополе. А продавший ему квартиру докладывает бабло и покупает однуху в Оркаде.2) часть гастриков из Поляндии с з/п в 800€ переедет в Гермашку на 1500€, сможет больше откладывать и пересылать куда? Правильно, на родину. Это поддержит платежный баланс и укрепит гривну.Конечно, лет через 5-10, когда они там обоснуются, перетащат детей, то все станет грустнее... но пока мы будем всю эту ситуацию наблюдать в иллюминатор с околоземной орбиты...