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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22892290229122922293>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:02

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?

Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.

Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?

Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.

Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?

В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07

  Kostia написав:Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?


«Если у людей нет хлеба - пусть едят пироженные».

То все ерунда, завтра важное голосование по открытию рынка земли - важная ступень в нашей с вами РАКЕТЕ
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:12

  hume написав:
  Kostia написав::(
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
мы не сравниваем грушевского 9а и аркаду на похе с разницей в цене в 30 раз. Мы сравниваем товар абсолютно разного качества при разнице в цене в 30%. Но при этом застройка одного из девелоперов в 3-4раза ниже, а благоустройство в 10 раз лучше. То есть ради комфортного проживания он сознательно недополучает прибыль. Вы же под девизом "бедным на все пох" прикрываете сверхжадность городского гвностроителя, ПОХа родителя.


Что, серьезно? А нельзя "недополучив прибыль" со стройки, построить школу с нехилой платой за обучение, брать бабло за парковки, комуналку, охрану? и вместо разового "за метр" иметь жильца до упора? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:21

  vano80 написав:
  hume написав:
  Kostia написав::(
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
мы не сравниваем грушевского 9а и аркаду на похе с разницей в цене в 30 раз. Мы сравниваем товар абсолютно разного качества при разнице в цене в 30%. Но при этом застройка одного из девелоперов в 3-4раза ниже, а благоустройство в 10 раз лучше. То есть ради комфортного проживания он сознательно недополучает прибыль. Вы же под девизом "бедным на все пох" прикрываете сверхжадность городского гвностроителя, ПОХа родителя.


Что, серьезно? А нельзя "недополучив прибыль" со стройки, построить школу с нехилой платой за обучение, брать бабло за парковки, комуналку, охрану? и вместо разового "за метр" иметь жильца до упора? :mrgreen:

Да можно, конечно. Оркада, КГС, ДБК и т.п. так и делают: сдали, подписали акты и с глаз долой из сердца вон - ипитесь сами в своем зверинце как хотите: за парковку, за захваченные МОПы и крыши, за нахлобученные балконы, и т.д. и т.п. Один раз столкнувшись с человеческим зверинцем нормальный человек, в следующий раз 100 раз подумает - оправдана ли такая экономия.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Турки освоили выпуск тормозных кранов и прочих финтифлюшек для европейских грузовиков, предлагая на сегодня среднее и довольно твёрдое качество. Грузовиков у нас много, но организовать что-то подобное здесь никому не приходит в голову. Ведь на рынке недвижимости ещё столько непроданных квартир.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25

  Хомякоид написав:Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.
И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.
Это я случайно надыбал. Дали буде. :D

И так уже знаем, что ты в Ольгино подрабатываешь.
Тяжело ведь "студенту" в Германии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:30

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.

Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?

В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.

В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв?
Вернитесь к народу.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:31

  airmax78 написав:Да можно, конечно. Оркада, КГС, ДБК и т.п. так и делают: сдали, подписали акты и с глаз долой из сердца вон - ипитесь сами в своем зверинце как хотите: за парковку, за захваченные МОПы и крыши, за нахлобученные балконы, и т.д. и т.п. Один раз столкнувшись с человеческим зверинцем нормальный человек, в следующий раз 100 раз подумает - оправдана ли такая экономия.


Ну вот и нормально. Баланс найден. Недостатки клиентов нет ни у тех, ни у других.
И как по мне, настоящий Киев ур** в других местах, а эти так, забивают пустые места на окраинах. Там и портить то нечего.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:34

  vano80 написав:Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.

По Автографу совсем недавно озвучивали тариф 7 или 8 грн.
Или это был рекламный, пока всё не распродали?
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