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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:02
airmax78 написав: Kostia написав:
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.
Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?
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Kostia
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.
Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?
В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 11 лис, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:07
Kostia написав:
Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?
«Если у людей нет хлеба - пусть едят пироженные».
То все ерунда, завтра важное голосование по открытию рынка земли - важная ступень в нашей с вами РАКЕТЕ
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:12
hume написав: Kostia написав:
:(
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
мы не сравниваем грушевского 9а и аркаду на похе с разницей в цене в 30 раз. Мы сравниваем товар абсолютно разного качества при разнице в цене в 30%. Но при этом застройка одного из девелоперов в 3-4раза ниже, а благоустройство в 10 раз лучше. То есть ради комфортного проживания он сознательно недополучает прибыль.
Вы же под девизом "бедным на все пох" прикрываете сверхжадность городского гвностроителя, ПОХа родителя.
Что, серьезно? А нельзя "недополучив прибыль" со стройки, построить школу с нехилой платой за обучение, брать бабло за парковки, комуналку, охрану? и вместо разового "за метр" иметь жильца до упора?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:21
vano80 написав: hume написав: Kostia написав:
:(
Не тупите. Теперь логаны не производить потому что вам нравятся бентли?
мы не сравниваем грушевского 9а и аркаду на похе с разницей в цене в 30 раз. Мы сравниваем товар абсолютно разного качества при разнице в цене в 30%. Но при этом застройка одного из девелоперов в 3-4раза ниже, а благоустройство в 10 раз лучше. То есть ради комфортного проживания он сознательно недополучает прибыль.
Вы же под девизом "бедным на все пох" прикрываете сверхжадность городского гвностроителя, ПОХа родителя.
Что, серьезно? А нельзя "недополучив прибыль" со стройки, построить школу с нехилой платой за обучение, брать бабло за парковки, комуналку, охрану? и вместо разового "за метр" иметь жильца до упора?
Да можно, конечно. Оркада, КГС, ДБК и т.п. так и делают: сдали, подписали акты и с глаз долой из сердца вон - ипитесь сами в своем зверинце как хотите: за парковку, за захваченные МОПы и крыши, за нахлобученные балконы, и т.д. и т.п. Один раз столкнувшись с человеческим зверинцем нормальный человек, в следующий раз 100 раз подумает - оправдана ли такая экономия.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:22
Турки освоили выпуск тормозных кранов и прочих финтифлюшек для европейских грузовиков, предлагая на сегодня среднее и довольно твёрдое качество. Грузовиков у нас много, но организовать что-то подобное здесь никому не приходит в голову. Ведь на рынке недвижимости ещё столько непроданных квартир.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:25
Хомякоид написав:
Так вот, тра-ля-ля. Как вы знаете, Гермашка открывает с НГ рынок труда для чернорабчих.
И вот, тру-ля-ля. Дойче-бан (ж.д) уже начинает набирать рекрутеров для подбора кадров в Украине.
Это я случайно надыбал. Дали буде.
И так уже знаем, что ты в Ольгино подрабатываешь.
Тяжело ведь "студенту" в Германии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:30
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Ну ведь Ланосы с производства сняли. Да и ФТ ну никак не Бентли и даже не Ауди. Ситроенчик бюджетный, учитывая локейшн.
Еще раз: нельзя строить УГ. Потому что денег сегодня нет, завтра есть. А УГ - это на века.
Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?
В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.
В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв?
Вернитесь к народу.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:31
airmax78 написав:
Да можно, конечно. Оркада, КГС, ДБК и т.п. так и делают: сдали, подписали акты и с глаз долой из сердца вон - ипитесь сами в своем зверинце как хотите: за парковку, за захваченные МОПы и крыши, за нахлобученные балконы, и т.д. и т.п. Один раз столкнувшись с человеческим зверинцем нормальный человек, в следующий раз 100 раз подумает - оправдана ли такая экономия.
Ну вот и нормально. Баланс найден. Недостатки клиентов нет ни у тех, ни у других.
И как по мне, настоящий Киев ур** в других местах, а эти так, забивают пустые места на окраинах. Там и портить то нечего.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:34
vano80 написав:
Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.
По Автографу совсем недавно озвучивали тариф 7 или 8 грн.
Или это был рекламный, пока всё не распродали?
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