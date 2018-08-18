Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена? Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?
В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.
В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв? Вернитесь к народу.
Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь? И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.
vano80 написав:Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.
По Автографу совсем недавно озвучивали тариф 7 или 8 грн. Или это был рекламный, пока всё не распродали?
Афтограф точно знаю - 22 с копейками за квадрат(приятель ходит в тихом офигении). К тому же сначала обещали в счет оплаты за м2 два раза в год централизованно с люлек мыть окна, но теперь и эта опция как-то сама собой из задекларированных услуг испарилась
Kostia написав:[ Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?
Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.
Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов
Kostia написав:Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?
«Если у людей нет хлеба - пусть едят пироженные».
То все ерунда, завтра важное голосование по открытию рынка земли - важная ступень в нашей с вами РАКЕТЕ
airmax78 написав:Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь? И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.
Все, что скупают перекупы, все равно рано или поздно перепродается тем из ЦА, кто не любит рисковать инвестиграми с застройщиком
Kostia написав:[ Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?
Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.
Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов
100%. Но, смягчу. Не нищебродов, а тех, у кого, пока, нет возможности купить нормальное жилье, а не субпродукт. Можно, конечно, пойти по пути некоторых наших производителей пищевых продуктов: надо сделать продукт дешевле - сделаем его из г0вна - все равно сожрут. Если такое будет поощряться, прежде всего покупателями, то довольно быстро все вымрут от этого г0вна. И кому от этого лучше будет? Точно не потребителям.