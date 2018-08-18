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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:36

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Если есть денег на логан, вы докинете до ситроена?
Еще раз, если деньги будут завтра, где жить сегодня? Вы приютите?

В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.

В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв?
Вернитесь к народу.

Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь?
И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:38

  UA написав:
  vano80 написав:Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.

По Автографу совсем недавно озвучивали тариф 7 или 8 грн.
Или это был рекламный, пока всё не распродали?

Афтограф точно знаю - 22 с копейками за квадрат(приятель ходит в тихом офигении).
К тому же сначала обещали в счет оплаты за м2 два раза в год централизованно с люлек мыть окна, но теперь и эта опция как-то сама собой из задекларированных услуг испарилась
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:41

  Kostia написав:[
Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?

Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.

Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ракета на КРЖН:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:44

  investorkiev написав:
  Kostia написав:Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?


«Если у людей нет хлеба - пусть едят пироженные».

То все ерунда, завтра важное голосование по открытию рынка земли - важная ступень в нашей с вами РАКЕТЕ


Нет голосов, перенесли голосование на среду
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:46

  airmax78 написав:Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь?
И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.

Все, что скупают перекупы, все равно рано или поздно перепродается тем из ЦА, кто не любит рисковать инвестиграми с застройщиком
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:47

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Стартовали продажи ЖК Ревуцкий от 15,500

Это тот, который в санитарной зоне мусорки? С окнами прямо в трубы мусорного завода?

титул ЖК Вонючка нашел нового владельца?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:47

  hume написав:
  Kostia написав:[
Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?

Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.

Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов

100%. Но, смягчу. Не нищебродов, а тех, у кого, пока, нет возможности купить нормальное жилье, а не субпродукт. Можно, конечно, пойти по пути некоторых наших производителей пищевых продуктов: надо сделать продукт дешевле - сделаем его из г0вна - все равно сожрут. Если такое будет поощряться, прежде всего покупателями, то довольно быстро все вымрут от этого г0вна. И кому от этого лучше будет? Точно не потребителям.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Дубинского 24 квартиры!
Знатный лендлорд!
Подает нам пример!

https://m.youtube.com/watch?v=70lfCXsH7 ... e=youtu.be
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:59

  investorkiev написав:У Дубинского 24 квартиры!
Знатный лендлорд!
Подает нам пример!

https://m.youtube.com/watch?v=70lfCXsH7 ... e=youtu.be

Своими честными журналистскими расследованиями он достиг полной финансовой независимости. Прекрасный пример для подражания. Хотя у него было у кого учиться - Вячеслав Пиховшек.
airmax78
 
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