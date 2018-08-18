и кто/что же их сдерживает ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:01
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:02
Окна "на всю фасадную стену" нормально помыть из квартиры извращение ещё то.
Я автомойкой высокого давления шурую
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:04
По 1000 Эврика?
А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?
Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.
Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.
Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?
В наглую же требуют откатить,чего неясного?
Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???
Сытый голодного никогда не поймёт.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:10
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.
п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 11 лис, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вывода два:
1. К нормальным странам Украина не имеет отношения
2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:22
Там с окнами в первом доме вообще веселье.
Остекление получается общее с соседями, а через него(не через стену).... та-даммм!!! слышно, когда соседи слишком громко включают телевизор)))
В следующих домах вроде бы как теперь стеклят поотдельности рядом стоящие квартиры, но в пилотном жизнь - боль
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