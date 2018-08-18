|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:04
hume написав:
Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.
У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное
Короче, ПОХ мне в город.
По 1000 Эврика?
А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?
Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.
Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.
Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?
В наглую же требуют откатить,чего неясного?
Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???
Сытый голодного никогда не поймёт.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10740
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:10
hume написав:
Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.
Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.
п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 11 лис, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10740
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:16
Вывода два:
1. К нормальным странам Украина не имеет отношения
2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:22
UA написав:
Окна "на всю фасадную стену" нормально помыть из квартиры извращение ещё то.
Я автомойкой высокого давления шурую
Там с окнами в первом доме вообще веселье.
Остекление получается общее с соседями, а через него(не через стену).... та-даммм!!! слышно, когда соседи слишком громко включают телевизор)))
В следующих домах вроде бы как теперь стеклят поотдельности рядом стоящие квартиры, но в пилотном жизнь - боль
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8843
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
2
1
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:47
А сколько стоит решение вопроса с "соседом Берестецким"?
А сколько стоит чистый фасад, от которого не идет кровь из глаз?
А сколько стоит газон, на котором трава и ландшафтный дизайн вместо припаркованного в грязи в колее джипа?
Сколько стоят работающие не засранные лифты и чистые МОПы?
И т.д. и т.п.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32474
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 831 раз.
- Подякували: 3745 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:57
А кроме комуналки про другое забыл?
Если верить данным на март месяц, то комуналка по 12. Как мы помним, дома то там новые, застройщик хороший, на ремонт не должно уходить много. Детский сад по 12 тыщ в месяц. Гимназия по 180 тыщ в год. Плюс парковки.
Нет, ну можешь верить в тупого застройщика, который "недополучает прибыль". Мне больше нравится идея, что люди продумывают ходы на годы вперед.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1540
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:01
somilitark написав:
По 1000 Эврика?
А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?
Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.
Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.
Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?
В наглую же требуют откатить,чего неясного?
Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???
Сытый голодного никогда не поймёт.
Не 13, а 15. А не хотите па 800 баксов в то же время республику. Разница остаётся той же. Сержик не побежал покупать в Эврике/Патриотике, тк он ухуел когда там был и понял во что это превратится.
Я ВАм ещё раз говорю, что при разном подходе к строительству, при незначительной разнице в цене, при абсолютно разном товаре на выходе Никонов в карман кладёт ой как меньше тех о ком вы так переживаете, и которые, в своё время, так переживают о том, чтоб расселить вновь прибывших киевлян.
ПС
Костя очень любит сравнивать с авто. Ну ок. Костя и Вы поддерживаете производство таврии, которая морально устарела на момент развала совка, но так как нужно пролетариям ездить мы её производим. Но в мире эту таврию нигде уже давно не производят, производят условный логан. Но руководитель ЗАЗа говорит, что мне пох, мне так удобно, я ничего не трачу в усовершенствование, новые станки не закупаем, обучение персонала не проводим (знаний 70х хватает), я xyячу по чертежам 70х годов, а государство разрешает, только попросило, чтоб при аварии капот впередисидячим головы не отрезал, на этом апгрейт и закончился. Пролетарий в экстазе, руководство в экстазе от ахулиардов все остальные в недоумении потому, что на 30% дороже стоит логан с автоматом, кондёром и стеклами с кнопочками. Иностранцы с грустью смотрят на это всё, и вроде могли бы производить такую же таврию в Баварии, но не могут понять накуя...
ПС
И все таки вы правы, обслуживние логана будет стоить дороже, возможно на условный бигмак меню
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:12
hume Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32474
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 831 раз.
- Подякували: 3745 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:15
vano80 написав:
А кроме комуналки про другое забыл?
Если верить данным на март месяц, то комуналка по 12. Как мы помним, дома то там новые, застройщик хороший, на ремонт не должно уходить много. Детский сад по 12 тыщ в месяц. Гимназия по 180 тыщ в год. Плюс парковки.
Нет, ну можешь верить в тупого застройщика, который "недополучает прибыль". Мне больше нравится идея, что люди продумывают ходы на годы вперед.
Застройщик не тупой. Застройщик хочет чтобы покупателю в его домах было комфортно жить. Застройщик понимает, что новые украинцы с деньгами появляются очень туго и ему проще будет продать свои новые проекты старым довольным покупателям. Застройщик не тупой, он просто ориентируется не на перекупа, а на конечного потребителя.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32474
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 831 раз.
- Подякували: 3745 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16927
|2673150
|
|
|8
|8636
|
|
|455
|184915
|
|