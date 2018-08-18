Додано: Пон 11 лис, 2019 23:01

somilitark написав:

По 1000 Эврика?

А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?

Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.

Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.

Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?

В наглую же требуют откатить,чего неясного?

Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???

Сытый голодного никогда не поймёт. По 1000 Эврика?А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?В наглую же требуют откатить,чего неясного?Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???Сытый голодного никогда не поймёт.

Не 13, а 15. А не хотите па 800 баксов в то же время республику. Разница остаётся той же. Сержик не побежал покупать в Эврике/Патриотике, тк он ухуел когда там был и понял во что это превратится.Я ВАм ещё раз говорю, что при разном подходе к строительству, при незначительной разнице в цене, при абсолютно разном товаре на выходе Никонов в карман кладёт ой как меньше тех о ком вы так переживаете, и которые, в своё время, так переживают о том, чтоб расселить вновь прибывших киевлян.ПСКостя очень любит сравнивать с авто. Ну ок. Костя и Вы поддерживаете производство таврии, которая морально устарела на момент развала совка, но так как нужно пролетариям ездить мы её производим. Но в мире эту таврию нигде уже давно не производят, производят условный логан. Но руководитель ЗАЗа говорит, что мне пох, мне так удобно, я ничего не трачу в усовершенствование, новые станки не закупаем, обучение персонала не проводим (знаний 70х хватает), я xyячу по чертежам 70х годов, а государство разрешает, только попросило, чтоб при аварии капот впередисидячим головы не отрезал, на этом апгрейт и закончился. Пролетарий в экстазе, руководство в экстазе от ахулиардов все остальные в недоумении потому, что на 30% дороже стоит логан с автоматом, кондёром и стеклами с кнопочками. Иностранцы с грустью смотрят на это всё, и вроде могли бы производить такую же таврию в Баварии, но не могут понять накуя...ПСИ все таки вы правы, обслуживние логана будет стоить дороже, возможно на условный бигмак меню