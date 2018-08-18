Додано: Пон 11 лис, 2019 23:32

hume

Значит не надо тянуть метро,решать вопросы с развязками и дорогами,очень интересная позиция,есть в активе конфетки,которые можно сдавать идиотам за оверпрайсы и вам всё пох,главное никто не спрашивает как эти активы появились.



Вы попали в мир Макса,братья короче,пошли в отрыв от реальности "мопной болезнью".

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.