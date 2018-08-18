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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:32
hume
Значит не надо тянуть метро,решать вопросы с развязками и дорогами,очень интересная позиция,есть в активе конфетки,которые можно сдавать идиотам за оверпрайсы и вам всё пох,главное никто не спрашивает как эти активы появились.
Вы попали в мир Макса,братья короче,пошли в отрыв от реальности "мопной болезнью".
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:43
airmax78 написав:
Застройщик не тупой. Застройщик хочет чтобы покупателю в его домах было комфортно жить.
эвона как
а ведь совсем недавно вас корчило и от никонова и от его тезиса "мы продаем пространство"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:43
somilitark написав:hume
Значит не надо тянуть метро,решать вопросы с развязками и дорогами,очень интересная позиция,есть в активе конфетки,которые можно сдавать идиотам за оверпрайсы и вам всё пох,главное никто не спрашивает как эти активы появились.
Вы попали в мир Макса,братья короче,пошли в отрыв от реальности "мопной болезнью".
Братья понимают что из-за застройщика Аркады люди условно средний класс будут довольны, но никогда народ не вылезет из проблем. И никогда не будет движения в сторону Мюнхена, будет движение в сторону Дели - все задыхаться от выхлопов, но поскольку бедные, то довольные что отхватили конуру в столице...
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stm
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:49
stm написав:
Братья понимают что из-за застройщика Аркады люди условно средний класс будут довольны, но никогда народ не вылезет из проблем. И никогда не будет движения в сторону Мюнхена, будет движение в сторону Дели - все задыхаться от выхлопов, но поскольку бедные, то довольные что отхватили конуру в столице...
а я считаю - не надо спорить с теми, кто считает шо гетто аля аркада - это норм
пусть поживут, пусть воспитают там детей, пусть посмотрят как быстро эти "новые современные дома" превращаются в то, из чего состоят советские спальные массивы, пусть поучаствуют в холиварах за парковку, пусть полечат неизбежную депрессию
про жизнь в многоэтажных гетто написано достаточно, кто захочет - найдет и прочтет
есть широкая прослойка людей, которых убеждать бесполезно и которые даже попробовав дерьмо на вкус будут продолжать утверждать шо оно вкусное
вот аркада и все ей подобное - именно для них
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:52
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Застройщик не тупой. Застройщик хочет чтобы покупателю в его домах было комфортно жить.
эвона как
а ведь совсем недавно вас корчило и от никонова и от его тезиса "мы продаем пространство"
Меня корчило от ценников на КТ и Паркове Мисто. И мне очень не понравился его ответ на вопрос парнишки о том "куда инвестировать полтосик". Хотя я даже не помню что он ответил, но что-то типа "полтосик - это вообще не деньги, поэтому идинах со своим полтосиком". А так - он и Вавриш строят лучшие дома в Киеве. Добавил бы Мхитаряна, если бы не Джек Хауз.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 11 лис, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:53
somilitark написав:
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.
п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((
Я сейчас слабо понял при чем здесь Веталька, а тем более моя бывшая работа в офисе застройщика. Из за того, что я хочу, чтоб застройщики строили для людей, а люди жили достойно вы придумали, что я коррупционер
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hume
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:56
hume написав: somilitark написав:
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.
п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((
Я сейчас слабо понял при чем здесь Веталька, а тем более моя бывшая работа в офисе застройщика. Из за того, что я хочу, чтоб застройщики строили для людей, а люди жили достойно вы придумали, что я коррупционер
Сомилитарк он круче чем тройка из НКВД: сам расследовал, сам зачитал обвинение, сам вынес приговор.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:58
vano80 написав:
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А кроме комуналки про другое забыл?
Если верить данным на март месяц, то комуналка по 12. Как мы помним, дома то там новые, застройщик хороший, на ремонт не должно уходить много. Детский сад по 12 тыщ в месяц. Гимназия по 180 тыщ в год. Плюс парковки.
Нет, ну можешь верить в тупого застройщика, который "недополучает прибыль". Мне больше нравится идея, что люди продумывают ходы на годы вперед.
у меня во дворе дома 90х годов детский сад 15 тысяч, я вожу через дорогу за 100грн. Нах вообще приплетать сюда частные сады и школы. 12 грн против скольки у аркады?
Парковки бесплатные, заезжал, денег не брал никто. Но если вас обилетили в комфорт тауне я не виноват.
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hume
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Додано: Вів 12 лис, 2019 00:01
Первичка реально стала. И это проблема.
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