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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:32

hume
Значит не надо тянуть метро,решать вопросы с развязками и дорогами,очень интересная позиция,есть в активе конфетки,которые можно сдавать идиотам за оверпрайсы и вам всё пох,главное никто не спрашивает как эти активы появились.

Вы попали в мир Макса,братья короче,пошли в отрыв от реальности "мопной болезнью".
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:43

  airmax78 написав:Застройщик не тупой. Застройщик хочет чтобы покупателю в его домах было комфортно жить.


эвона как
а ведь совсем недавно вас корчило и от никонова и от его тезиса "мы продаем пространство"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:43

  somilitark написав:hume
Значит не надо тянуть метро,решать вопросы с развязками и дорогами,очень интересная позиция,есть в активе конфетки,которые можно сдавать идиотам за оверпрайсы и вам всё пох,главное никто не спрашивает как эти активы появились.

Вы попали в мир Макса,братья короче,пошли в отрыв от реальности "мопной болезнью".

Братья понимают что из-за застройщика Аркады люди условно средний класс будут довольны, но никогда народ не вылезет из проблем. И никогда не будет движения в сторону Мюнхена, будет движение в сторону Дели - все задыхаться от выхлопов, но поскольку бедные, то довольные что отхватили конуру в столице...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:49

  stm написав:Братья понимают что из-за застройщика Аркады люди условно средний класс будут довольны, но никогда народ не вылезет из проблем. И никогда не будет движения в сторону Мюнхена, будет движение в сторону Дели - все задыхаться от выхлопов, но поскольку бедные, то довольные что отхватили конуру в столице...


а я считаю - не надо спорить с теми, кто считает шо гетто аля аркада - это норм
пусть поживут, пусть воспитают там детей, пусть посмотрят как быстро эти "новые современные дома" превращаются в то, из чего состоят советские спальные массивы, пусть поучаствуют в холиварах за парковку, пусть полечат неизбежную депрессию
про жизнь в многоэтажных гетто написано достаточно, кто захочет - найдет и прочтет
есть широкая прослойка людей, которых убеждать бесполезно и которые даже попробовав дерьмо на вкус будут продолжать утверждать шо оно вкусное
вот аркада и все ей подобное - именно для них
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:52

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Застройщик не тупой. Застройщик хочет чтобы покупателю в его домах было комфортно жить.


эвона как
а ведь совсем недавно вас корчило и от никонова и от его тезиса "мы продаем пространство"

Меня корчило от ценников на КТ и Паркове Мисто. И мне очень не понравился его ответ на вопрос парнишки о том "куда инвестировать полтосик". Хотя я даже не помню что он ответил, но что-то типа "полтосик - это вообще не деньги, поэтому идинах со своим полтосиком". А так - он и Вавриш строят лучшие дома в Киеве. Добавил бы Мхитаряна, если бы не Джек Хауз.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 лис, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:53

  somilitark написав:
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.

п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((


Я сейчас слабо понял при чем здесь Веталька, а тем более моя бывшая работа в офисе застройщика. Из за того, что я хочу, чтоб застройщики строили для людей, а люди жили достойно вы придумали, что я коррупционер
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:56

  hume написав:
  somilitark написав:
В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.

п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((


Я сейчас слабо понял при чем здесь Веталька, а тем более моя бывшая работа в офисе застройщика. Из за того, что я хочу, чтоб застройщики строили для людей, а люди жили достойно вы придумали, что я коррупционер

Сомилитарк он круче чем тройка из НКВД: сам расследовал, сам зачитал обвинение, сам вынес приговор.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:58

  vano80 написав:[

А кроме комуналки про другое забыл? :mrgreen: Если верить данным на март месяц, то комуналка по 12. Как мы помним, дома то там новые, застройщик хороший, на ремонт не должно уходить много. Детский сад по 12 тыщ в месяц. Гимназия по 180 тыщ в год. Плюс парковки.
Нет, ну можешь верить в тупого застройщика, который "недополучает прибыль". Мне больше нравится идея, что люди продумывают ходы на годы вперед.
у меня во дворе дома 90х годов детский сад 15 тысяч, я вожу через дорогу за 100грн. Нах вообще приплетать сюда частные сады и школы. 12 грн против скольки у аркады?
Парковки бесплатные, заезжал, денег не брал никто. Но если вас обилетили в комфорт тауне я не виноват.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первичка реально стала. И это проблема.

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