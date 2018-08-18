Ну представьте себе тогда,как бы вы жили и рассуждали о плотности застройки на месте Сержика?
Когда одна з.п. уходит на аренду,за другую живут?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 00:10
Ну представьте себе тогда,как бы вы жили и рассуждали о плотности застройки на месте Сержика?
Когда одна з.п. уходит на аренду,за другую живут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:11
он абсолютно правильно ответил, шо полтосик - не та сумма, с которой можно всерьез говорить об инвестициях и шо его лучше приберечь на черный день, а самому "присоединиться к какой то растущей перспективной корпорации"(с)
блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:13
опять всё уперлось в нищету Максика,печаль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:16
вы бы и правда закусывали, я ваш поток сознания давно перестал пытаться понимать, а "нищете" нашего максика могут позавидовать 90% пересичных, там дело не в нищете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:17
Для меня полтосик - это символическая цифра. Я не могу спокойно реагировать когда кто-то о нем свысока говорит.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:19
Свои личные сообщения могу публиковать, только что пришло
Отвечаю вам не в личных. Никогда в гос органах не работал, когда то предлагали должность в миде, отказался.. Придумали ли вы сами, не знаю, возможно, но точно перед вами не звитував.
. На счёт тяжёлых наркотиков я не столь категоричен как Первый, но и не одобряю
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:20
Нельзя так. Парень к нему за советом пришел, выиграл там в каком-то конкурсе. Более того, 1,25 ляма гривен - в нашей стране такой суммой для инвестиций не располагают %%70 (если не больше) состоявшихся людей в возрасте за 40 лет. Конечно для Никонова это сейчас деньги на карманные расходы, но он должен был себя поставить на место человека с полтосом. Ведь ставит он себя на место покупателей своих квартир. И тут должен был. А он отмахнулся. Некрасиво.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
фигасе, полтосик уже не деньги? ничего себе
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:24
вы сегодня без матюков,все пипилы млять,политику не трогаете,вы были у психолога?
это очень чувствуется,поздравляю
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:26
наоборот - можно и нужно
парень не за советом пришел, парень интервью делал, готовился, а в его возрасте надо не об инвестициях полтосиков думать, а о том как бабло рубить наотмашь - о чем ему и было сказано
видите - ваши комплексы и рефлексия в очередной раз помешали вам услышать главное, а в том интервью было достаточно сказано интересного
кстати вот из свеженького:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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