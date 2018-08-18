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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2293229422952296>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:10

  hume написав:Я сижу зачарован.


Ну представьте себе тогда,как бы вы жили и рассуждали о плотности застройки на месте Сержика?

Когда одна з.п. уходит на аренду,за другую живут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:11

  airmax78 написав:Меня корчило от ценников на КТ и Паркове Мисто. И мне очень не понравился его ответ на вопрос парнишки о том "куда инвестировать полтосик". Хотя я даже не помню что он ответил, но что-то типа "полтосик - это вообще не деньги, поэтому идинах со своим полтосиком"


он абсолютно правильно ответил, шо полтосик - не та сумма, с которой можно всерьез говорить об инвестициях и шо его лучше приберечь на черный день, а самому "присоединиться к какой то растущей перспективной корпорации"(с)
блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:13

  kingkongovets написав:блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?


опять всё уперлось в нищету Максика,печаль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:16

  somilitark написав:
  kingkongovets написав:блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?


опять всё уперлось в нищету Максика,печаль.


вы бы и правда закусывали, я ваш поток сознания давно перестал пытаться понимать, а "нищете" нашего максика могут позавидовать 90% пересичных, там дело не в нищете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:17

  somilitark написав:
  kingkongovets написав:блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?


опять всё уперлось в нищету Максика,печаль.

Для меня полтосик - это символическая цифра. Я не могу спокойно реагировать когда кто-то о нем свысока говорит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:19

Свои личные сообщения могу публиковать, только что пришло
  somilitark написав:hume
Т.е. в земельной комиссии вы не работали? 

Я сам придумал?

Там за минималку сидят ,а как потом появились квартиры под сдачу?

Выиграли в букмекерской конторе,как Ляшко ставили на Шахтёр?

.

Отвечаю вам не в личных. Никогда в гос органах не работал, когда то предлагали должность в миде, отказался.. Придумали ли вы сами, не знаю, возможно, но точно перед вами не звитував.

. На счёт тяжёлых наркотиков я не столь категоричен как Первый, но и не одобряю
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:20

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Меня корчило от ценников на КТ и Паркове Мисто. И мне очень не понравился его ответ на вопрос парнишки о том "куда инвестировать полтосик". Хотя я даже не помню что он ответил, но что-то типа "полтосик - это вообще не деньги, поэтому идинах со своим полтосиком"


он абсолютно правильно ответил, шо полтосик - не та сумма, с которой можно всерьез говорить об инвестициях и шо его лучше приберечь на черный день, а самому "присоединиться к какой то растущей перспективной корпорации"(с)
блин ну правда, какой полтосик? ну машинку средней степени паршивости можно купить - ну серьезно, о чем тут говорить?

Нельзя так. Парень к нему за советом пришел, выиграл там в каком-то конкурсе. Более того, 1,25 ляма гривен - в нашей стране такой суммой для инвестиций не располагают %%70 (если не больше) состоявшихся людей в возрасте за 40 лет. Конечно для Никонова это сейчас деньги на карманные расходы, но он должен был себя поставить на место человека с полтосом. Ведь ставит он себя на место покупателей своих квартир. И тут должен был. А он отмахнулся. Некрасиво.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

фигасе, полтосик уже не деньги? ничего себе
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:24

  kingkongovets написав:вы бы и правда закусывали, я ваш поток сознания давно перестал пытаться понимать, а "нищете" нашего максика могут позавидовать 90% пересичных, там дело не в нищете

вы сегодня без матюков,все пипилы млять,политику не трогаете,вы были у психолога?

это очень чувствуется,поздравляю :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 00:26

  airmax78 написав:Нельзя так. Парень к нему за советом пришел, выиграл там в каком-то конкурсе. Более того, 1,25 ляма гривен - в нашей стране такой суммой для инвестиций не располагают %%70 (если не больше) состоявшихся людей в возрасте за 40 лет. Конечно для Никонова это сейчас деньги на карманные расходы, но он должен был себя поставить на место человека с полтосом. Ведь ставит он себя на место покупателей своих квартир. И тут должен был. А он отмахнулся. Некрасиво.


наоборот - можно и нужно
парень не за советом пришел, парень интервью делал, готовился, а в его возрасте надо не об инвестициях полтосиков думать, а о том как бабло рубить наотмашь - о чем ему и было сказано
видите - ваши комплексы и рефлексия в очередной раз помешали вам услышать главное, а в том интервью было достаточно сказано интересного

кстати вот из свеженького:
https://www.youtube.com/watch?v=W4GpcvR ... SIrk2dY128
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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