Додано: Вів 12 лис, 2019 01:10

kingkongovets написав:

ззы: про "не светит 98%" - посмотри на машины на дорогах, на квартиры и дома - это все иностранцы шоль? кто хочет - тот зарабатывает ззы: про "не светит 98%" - посмотри на машины на дорогах, на квартиры и дома - это все иностранцы шоль? кто хочет - тот зарабатывает

В Киеве полтосиком распоряжаться могут примерно 10% населения, они и создают красивую картинку.По Украине вцелом - 2%, ну 3% максимум.Кто хочет, тот зарабатывает. Как маше из желтых вод, без богатых родителей, без денег на учебу зарабатывать? На клубнике в польще?Снова х.ню сказал.Даже в самой богатой стране в мире- США- кажется около 15% населения (а это 50 млн человек на минуточку) считается бедными, им государство на еду фуд стемпы подкидывает.Конговец, ты реально не понимаешь, что все не могут зарабатывать?«Ребе, почему богатые думают только о себе?-Мойша, посмотри в окно, что ты видишь?-вижу женщину с ребенком, старика..-а посмотри в зеркало, что ты видишь?-вижу свое отражение.-вот видишь, Мойша, и окно, и зеркало - это стекло. Но стоит добавить немного серебра, и ты видишь только себя».Сходи в онко корпус Охмадета, там доф.ига детей, родители которых не могут заработать. Скажи им, что полтос не деньги. А лучше (для всех) - выбери себе подшефного мальца и помоги ему. Лучшего вложения денег не придумаешь. И суммы на порядки меньше полтоса.