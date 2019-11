Додано: Вів 12 лис, 2019 00:32

investorkiev написав: фигасе, полтосик уже не деньги? ничего себе фигасе, полтосик уже не деньги? ничего себе



бгг, натаха в своем репертуаре - когда она слышит о суммах у нее мозг отключается напрочь и ничего другого она воспринимать уже не в состоянии бгг, натаха в своем репертуаре - когда она слышит о суммах у нее мозг отключается напрочь и ничего другого она воспринимать уже не в состоянии

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.