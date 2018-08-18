бгг, натаха в своем репертуаре - когда она слышит о суммах у нее мозг отключается напрочь и ничего другого она воспринимать уже не в состоянии
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Додано: Вів 12 лис, 2019 00:32
бгг, натаха в своем репертуаре - когда она слышит о суммах у нее мозг отключается напрочь и ничего другого она воспринимать уже не в состоянии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
полтосик - это ооочень большие деньги!
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:43
для "инвесторов" типа тебя и флая - может быть
но задавать вопрос о том куда лучше инвестировать полтос никонову - мягко говоря не очень умно
зы: натах, ты ж постоянно трындишь шо у тебя все друзья сплошь мультики, шо ж ты от полтосика так возбудилась то?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Потому что полтос - в Украине это очень большие деньги.
Полтосик может кардинально поменять жизнь 99% украинцев.
На полтосик можно открыть практически любой малый бизнес, уйти с работы на дядю и заняться любимым делом.
На полтосик и чуть удачи - можно вылечить онко у себя или своих близких.
Полтосик вполне нормальная сумма инвестирования в стране где есть фондовый рынок, и полтосик уже можно вкинуть в какой нибудь фонд с евробондами/акциями, и если все будет нормально, то полтосик лет за надцать разрастется и обеспечит безбедную пенсию.
На полтосик можно купить неплохое отдельное жилье в любом городе Украины - включая Киев.
Или на полтосик можно купить две гостинки, чуть примарафетить их и сдать в аренду (возможно даже посуточно).
Полтосик не светит 98% населения Украины.
Полтосик это реально большая сумма.
Додано: Вів 12 лис, 2019 00:55
можно с примерами?
хочу понять шо ты подразумеваешь под "неплохим отдельным жильем" в киеве
зы: удачно проинвестировать можно и пятерку и даже штукарь, тока при этом всерьез считать себя "инвестором" как минимум глупо - об этом была речь, но ты как всегда отреагировала лишь на цифру 50000$
ззы: про "не светит 98%" - посмотри на машины на дорогах, на квартиры и дома - это все иностранцы шоль? кто хочет - тот зарабатывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:10
В Киеве полтосиком распоряжаться могут примерно 10% населения, они и создают красивую картинку.
По Украине вцелом - 2%, ну 3% максимум.
Кто хочет, тот зарабатывает. Как маше из желтых вод, без богатых родителей, без денег на учебу зарабатывать? На клубнике в польще?
Снова х.ню сказал.
Даже в самой богатой стране в мире- США- кажется около 15% населения (а это 50 млн человек на минуточку) считается бедными, им государство на еду фуд стемпы подкидывает.
Конговец, ты реально не понимаешь, что все не могут зарабатывать?
«Ребе, почему богатые думают только о себе?
-Мойша, посмотри в окно, что ты видишь?
-вижу женщину с ребенком, старика..
-а посмотри в зеркало, что ты видишь?
-вижу свое отражение.
-вот видишь, Мойша, и окно, и зеркало - это стекло. Но стоит добавить немного серебра, и ты видишь только себя».
Сходи в онко корпус Охмадета, там доф.ига детей, родители которых не могут заработать. Скажи им, что полтос не деньги. А лучше (для всех) - выбери себе подшефного мальца и помоги ему. Лучшего вложения денег не придумаешь. И суммы на порядки меньше полтоса.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:23
investorkiev
здесь форум яжематерей, или мы тут говорим о ценах на столичную недвигу?
у меня есть арендатор - молодой парень, года 23 ему - который учился в школе с детьми никонова
говорит постоянно пытался их втянуть в какой то бизнес, шото замутить - ноль энтузиазма, хотя возможностей - сама понимаешь
но нит
а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку
зарабатывать могут все, немногие этого действительно хотят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конговец, ты ничего не понял из того, что я пыталась тебе сказать...
Ты все время смотришь в зеркало, а не в окно
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:30
investorkiev
я очень хорошо понял - ты считаешь себя небожителем купив несколько хат в говнострое)
полтос - деньги приличные, но не для реальных инвестиций
попытайся об этом подумать перед сном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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