вот станете в меру упитанным холостяком в полном рассвете сил - сразу поймете)
таких алчных и продуманных разведенок бальзаковского возраста с прицепом - тысячИ
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:57
вот станете в меру упитанным холостяком в полном рассвете сил - сразу поймете)
таких алчных и продуманных разведенок бальзаковского возраста с прицепом - тысячИ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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