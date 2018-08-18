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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2293229422952296

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:23

investorkiev

здесь форум яжематерей, или мы тут говорим о ценах на столичную недвигу?
у меня есть арендатор - молодой парень, года 23 ему - который учился в школе с детьми никонова
говорит постоянно пытался их втянуть в какой то бизнес, шото замутить - ноль энтузиазма, хотя возможностей - сама понимаешь
но нит
а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку
зарабатывать могут все, немногие этого действительно хотят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец, ты ничего не понял из того, что я пыталась тебе сказать...

Ты все время смотришь в зеркало, а не в окно
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:30

investorkiev
я очень хорошо понял - ты считаешь себя небожителем купив несколько хат в говнострое)
полтос - деньги приличные, но не для реальных инвестиций
попытайся об этом подумать перед сном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец, вот как, читая то, что пишет Трибека, вы можете думать, что это женщина? Я не понимаю. Склад ума, манера общения... ну какая нафиг женщина?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:57

  airmax78 написав:Конговец, вот как, читая то, что пишет Трибека, вы можете думать, что это женщина? Я не понимаю. Склад ума, манера общения... ну какая нафиг женщина?


вот станете в меру упитанным холостяком в полном рассвете сил :mrgreen: - сразу поймете)
таких алчных и продуманных разведенок бальзаковского возраста с прицепом - тысячИ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:44

  kingkongovets написав:investorkiev



а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку

Ляшко на открытии пятой точки гораздо круче поднялся :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:37

  kingkongovets написав:кстати вот из свеженького:
https://www.youtube.com/watch?v=W4GpcvR ... SIrk2dY128


Кризис будет для всех кроме Никонова и КАНа
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:24

  investorkiev написав:Конговец, ты ничего не понял из того, что я пыталась тебе сказать...

Ты все время смотришь в зеркало, а не в окно

Натаха, коли ти перестанеш орендувати житло?

Пан Hxhbbaf часто розміщує тут об'яви безбалконних гостінок за 20 000 дол. Чому ти не хочеш купити, зробити ремонт і жити там? Всяко рентабельніше, ніж орендувати новобуд на ПОХу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:14

  investorkiev написав:Сходи в онко корпус Охмадета, там доф.ига детей, родители которых не могут заработать. Скажи им, что полтос не деньги. А лучше (для всех) - выбери себе подшефного мальца и помоги ему. Лучшего вложения денег не придумаешь. И суммы на порядки меньше полтоса.

Чуть оффтопну. На охматдет выделяются сумашедшие суммы, у них и с лекарствами пордок и с докторами. Туда уходят даже с постоянки в добробутах. А вот если копнуть чуть дальше, например детская онкогематология в обласной на баггавутовской, то там грустно, очень грустно.
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