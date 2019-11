Додано: Вів 12 лис, 2019 01:23

investorkiev



здесь форум яжематерей, или мы тут говорим о ценах на столичную недвигу?

у меня есть арендатор - молодой парень, года 23 ему - который учился в школе с детьми никонова

говорит постоянно пытался их втянуть в какой то бизнес, шото замутить - ноль энтузиазма, хотя возможностей - сама понимаешь

но нит

а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку

зарабатывать могут все, немногие этого действительно хотят

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.