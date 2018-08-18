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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:23
investorkiev
здесь форум яжематерей, или мы тут говорим о ценах на столичную недвигу?
у меня есть арендатор - молодой парень, года 23 ему - который учился в школе с детьми никонова
говорит постоянно пытался их втянуть в какой то бизнес, шото замутить - ноль энтузиазма, хотя возможностей - сама понимаешь
но нит
а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку
зарабатывать могут все, немногие этого действительно хотят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:27
Конговец, ты ничего не понял из того, что я пыталась тебе сказать...
Ты все время смотришь в зеркало, а не в окно
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investorkiev
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:30
investorkiev
я очень хорошо понял - ты считаешь себя небожителем купив несколько хат в говнострое)
полтос - деньги приличные, но не для реальных инвестиций
попытайся об этом подумать перед сном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:36
Конговец, вот как, читая то, что пишет Трибека, вы можете думать, что это женщина? Я не понимаю. Склад ума, манера общения... ну какая нафиг женщина?
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airmax78
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Додано: Вів 12 лис, 2019 01:57
airmax78 написав:
Конговец, вот как, читая то, что пишет Трибека, вы можете думать, что это женщина? Я не понимаю
. Склад ума, манера общения... ну какая нафиг женщина?
вот станете в меру упитанным холостяком в полном рассвете сил
- сразу поймете)
таких алчных и продуманных разведенок бальзаковского возраста с прицепом - тысячИ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 лис, 2019 06:44
kingkongovets написав:investorkiev
а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку
Ляшко на открытии пятой точки гораздо круче поднялся
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Bolt
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Додано: Вів 12 лис, 2019 07:37
Кризис будет для всех кроме Никонова и КАНа
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:24
investorkiev написав:
Конговец, ты ничего не понял из того, что я пыталась тебе сказать...
Ты все время смотришь в зеркало, а не в окно
Натаха, коли ти перестанеш орендувати житло?
Пан Hxhbbaf часто розміщує тут об'яви безбалконних гостінок за 20 000 дол. Чому ти не хочеш купити, зробити ремонт і жити там? Всяко рентабельніше, ніж орендувати новобуд на ПОХу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:14
investorkiev написав:
Сходи в онко корпус Охмадета, там доф.ига детей, родители которых не могут заработать. Скажи им, что полтос не деньги. А лучше (для всех) - выбери себе подшефного мальца и помоги ему. Лучшего вложения денег не придумаешь. И суммы на порядки меньше полтоса.
Чуть оффтопну. На охматдет выделяются сумашедшие суммы, у них и с лекарствами пордок и с докторами. Туда уходят даже с постоянки в добробутах. А вот если копнуть чуть дальше, например детская онкогематология в обласной на баггавутовской, то там грустно, очень грустно.
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hume
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