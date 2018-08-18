Додано: Вів 12 лис, 2019 09:53

kingkongovets написав: investorkiev



блаблабла

нагуглила уже?

цифры в студию блаблабланагуглила уже?цифры в студию

Примечательно, что в 2019 году практически не было завоза угля из дальнего зарубежья, что наблюдалось в прошлые годы. Лишь энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова растаможил около 2 тыс. тон антрацита из ЮАР. Это мизер в сравнении с общими объемами импорта.

Всего, за 6 месяцев 2019 года украинская генерация импортировала около 2,5 млн тон угля. Много это или мало?



Все генкомпании Украины в год потребляют около 25 млн тонн угля. Согласно данным Минэнергоугля, за полгода 2019 в стране было добыто 13,17 млн тонн рядового угля. Из них 11,21 млн тонн, или 85%, добыто шахтами ДТЭК.Источник:

ну если сам не можешь, так и быть, помогу тебе:Циферки видишь, или разжевать?При потреблении в 25 млн тон в год, за полугодие импортировано 2,5 млн, пусть еще столько же за второе полугодие - итого импортируется всего 20% потребностей. Импортируется из РФ и Беларусии (это тот же ДЛНРовский уголь, только "отбеленый" по бумагам).Из ЮАР, где имело бы смысл говорить о всяких там формулах Р+, импортировано 2 тыс тон (1/10000 от потребностей). А платишь ты Р+ за весь обьем - 25 млн тон в год.Понял где тебя найобуют?