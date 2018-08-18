Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Сходи в онко корпус Охмадета, там доф.ига детей, родители которых не могут заработать. Скажи им, что полтос не деньги. А лучше (для всех) - выбери себе подшефного мальца и помоги ему. Лучшего вложения денег не придумаешь. И суммы на порядки меньше полтоса.
Чуть оффтопну. На охматдет выделяются сумашедшие суммы, у них и с лекарствами порядок и с докторами. Туда уходят даже с постоянки в добробутах. А вот если копнуть чуть дальше, например детская онкогематология в обласной на баггавутовской, то там грустно, очень грустно.
ну или туда, кто куда хочет на самом деле.
В больницах лечатся не только дети лендлордов, а и дети доярок в селе, шахтеров, почтальонов, продавцов в сельмаге и т.д. И любая помощь, даже в виде 5000-10000 грн, или даже своих старых теплых вещей, например, им очень даже нужна.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала для бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка регулятора Владимира Бутовского меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках расследования дела Роттердам+. Такое решение было принято в связи с апелляционными жалобами прокуроров САП, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября.
8 августа САП объявила о подозрении шести бывшим топ-чиновникам по делу Роттердам+, в частности, подозрение было объявлено бывшему главе НКРЭКУ. НАБУ начало расследование по утверждению формулы Роттердам+ членами НКРЭКУ год назад.
тебе уже указывали на вторичность твоей инфы, которую ты черпаешь исключительно в заангажированных источниках и не в состоянии элементарно осмысливать погугли почем обходился энергетический уголь по "грабительскому" р+ и почем мы его берем щас портновские суды щас из кожи вон лезут шоп изобразить "борьбу с коррупцией" и показать хоть какие нить "посадки" вместо того шоп прессовать колыму, это шо бином ньютона?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
тебе уже указывали на вторичность твоей инфы, которую ты черпаешь исключительно в заангажированных источниках и не в состоянии элементарно осмысливать погугли почем обходился энергетический уголь по "грабительскому" р+ и почем мы его берем щас
Конговец, ты вообще не в теме энергетики.
Уголь тащат из ДЛНР, который там добывают шахтеры в копанках, работая за еду, и едет уголь этот максимум 100 км. А тебе рассказывают, что будем закупать уголь в Колумбии, ЮАР, США - вобщем, с любой точки на глобусе, которая максимально отдалена от Украины, и заложим эту транспортировку в тариф. Если тебе нравится оплачивать кругосветные круизы угля, то другим не нравится.
ЗЫ погугли теперь ты обьемы угля, которые за год потребляет Украина, и обьем импорта угля из ЮАР (кстати, чего то только 1 баржу помнится оттуда привезли) и из других отдаленных стран.
прекрати писать чушь и раз начала тему с р+ - давай сюда цифры шо значит "должен сидеть", ты вообще в своем уме? вот колыма после его манцев точно должен сидеть о чем нам постоянно говорит запад - но ты рефлексируешь лишь на тех, о ком тебе нассали в уши говносми
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Примечательно, что в 2019 году практически не было завоза угля из дальнего зарубежья, что наблюдалось в прошлые годы. Лишь энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова растаможил около 2 тыс. тон антрацита из ЮАР. Это мизер в сравнении с общими объемами импорта. Всего, за 6 месяцев 2019 года украинская генерация импортировала около 2,5 млн тон угля. Много это или мало?
Все генкомпании Украины в год потребляют около 25 млн тонн угля. Согласно данным Минэнергоугля, за полгода 2019 в стране было добыто 13,17 млн тонн рядового угля. Из них 11,21 млн тонн, или 85%, добыто шахтами ДТЭК.Источник:
Циферки видишь, или разжевать?
При потреблении в 25 млн тон в год, за полугодие импортировано 2,5 млн, пусть еще столько же за второе полугодие - итого импортируется всего 20% потребностей. Импортируется из РФ и Беларусии (это тот же ДЛНРовский уголь, только "отбеленый" по бумагам).
Из ЮАР, где имело бы смысл говорить о всяких там формулах Р+, импортировано 2 тыс тон (1/10000 от потребностей). А платишь ты Р+ за весь обьем - 25 млн тон в год. Понял где тебя найобуют?