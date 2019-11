Додано: Вів 12 лис, 2019 09:34

investorkiev



тебе уже указывали на вторичность твоей инфы, которую ты черпаешь исключительно в заангажированных источниках и не в состоянии элементарно осмысливать

погугли почем обходился энергетический уголь по "грабительскому" р+ и почем мы его берем щас

портновские суды щас из кожи вон лезут шоп изобразить "борьбу с коррупцией" и показать хоть какие нить "посадки" вместо того шоп прессовать колыму, это шо бином ньютона?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.