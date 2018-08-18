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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2295229622972298

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:22

  kingkongovets написав:вот колыма после его манцев точно должен сидеть о чем нам постоянно говорит запад - но ты рефлексируешь лишь на тех, о ком тебе нассали в уши говносми

Чую младореформаторы зашкварятся по полной, что они и делают непокладая рук, народ психанёт и на белом коне (с результатом 50% на выборах) въедет Медведчук и ко. На этом всё и закончится, будем с рузьке целоваться в дёсна потому, что "мышебратья" и запад нас сталкивает лбами
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике.

Вы имеете в виду цену на готовое? Ее определяет рынок, а не застройщики.
Если котлован, то ошиблись. Эврика на котловане всегда была 16-18 тыс, 600-700 долларов. Сейчас 18. https://arkada.ua/ua/2/5/35093/35095/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:30

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?

Звісно, можна, якщо гроші брали у доларах та ще й з рук у руки, без провадження через банківські рахунки. Можете квартиру назад забрати і гроші покупцю не повертати. ))
"Відповідно до п. 50, абзацу 3 Постанови Правління НБУ №417 від 26.06.2015 р."Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (посилання на Постанову:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15), цитую:
Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:
1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи".
Фраза "інші документи ..." - на розсуд банку.
Рухаємося далі. Згідно п. 3 ст. 1087 Цивільного кодексу України, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України.
Постановою НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838) встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Окрім цього, зауважте також на норми ст. 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" (п. 2 ст. 5, посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19):
Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні.
З вищенаведеного випливає, що нормативно і справедливо за правилами комплаєнсу, якщо банк попросить не просто договір купівлі-продажу для цілей підтвердження походження коштів, а також і наступні документи:

1) документ, який підтверджує отримання Вами відповідної суми за договором купівлі-продажу на Ваш власний рахунок в банку;

2) якщо у Вас готівка, то документ про зняття Вами відповідної суми з того банківського рахунку;

3) декларацію про майновий стан і доходи. Якщо продана Вами квартира знаходилася у Вашій власності менще 3-х років, то Ви зобов'язані задекларувати дохід і сплатити відповідний податок, якщо не помиляюся, то ставка такого податку 5%.

Я рада, що з'являються продавці з правильним підходом, як Ви. Адже, подумайте також і в зворотній ситуації, коли покупець хоче провести операцію за правилами, а продавець навпаки не бажає, то продавець наражає покупця на ризик - відсутність доказу проведення розрахунку з продавцем, адже готівка в даній ситуації заборонена. А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним".
Цитату-роз"яснення узято з Доміка.

Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:37

  Vlad442 написав:Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.


шарите
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:41

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.

В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв?
Вернитесь к народу.

Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь?
И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.

О тех кто там живёт в большинстве. В аренде растут накопления-аренда. Вы тоже взрослый вроде, вернитесь в реальность
Kostia
 
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