Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вот колыма после его манцев точно должен сидеть о чем нам постоянно говорит запад - но ты рефлексируешь лишь на тех, о ком тебе нассали в уши говносми
Чую младореформаторы зашкварятся по полной, что они и делают непокладая рук, народ психанёт и на белом коне (с результатом 50% на выборах) въедет Медведчук и ко. На этом всё и закончится, будем с рузьке целоваться в дёсна потому, что "мышебратья" и запад нас сталкивает лбами
hume написав:Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике.
Вы имеете в виду цену на готовое? Ее определяет рынок, а не застройщики. Если котлован, то ошиблись. Эврика на котловане всегда была 16-18 тыс, 600-700 долларов. Сейчас 18. https://arkada.ua/ua/2/5/35093/35095/
airmax78 написав:А можно расторгнуть сделку и вернуть покупателю сумму по договору, как думаете?
Звісно, можна, якщо гроші брали у доларах та ще й з рук у руки, без провадження через банківські рахунки. Можете квартиру назад забрати і гроші покупцю не повертати. )) "Відповідно до п. 50, абзацу 3 Постанови Правління НБУ №417 від 26.06.2015 р."Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (посилання на Постанову:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15), цитую: Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути: 1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); 2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; 3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності); 4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи". Фраза "інші документи ..." - на розсуд банку. Рухаємося далі. Згідно п. 3 ст. 1087 Цивільного кодексу України, граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України. Постановою НБУ (посилання: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838) встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті). Окрім цього, зауважте також на норми ст. 5 Закону України "Про валюту і валютні операції" (п. 2 ст. 5, посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19): Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні. З вищенаведеного випливає, що нормативно і справедливо за правилами комплаєнсу, якщо банк попросить не просто договір купівлі-продажу для цілей підтвердження походження коштів, а також і наступні документи:
1) документ, який підтверджує отримання Вами відповідної суми за договором купівлі-продажу на Ваш власний рахунок в банку;
2) якщо у Вас готівка, то документ про зняття Вами відповідної суми з того банківського рахунку;
3) декларацію про майновий стан і доходи. Якщо продана Вами квартира знаходилася у Вашій власності менще 3-х років, то Ви зобов'язані задекларувати дохід і сплатити відповідний податок, якщо не помиляюся, то ставка такого податку 5%.
Я рада, що з'являються продавці з правильним підходом, як Ви. Адже, подумайте також і в зворотній ситуації, коли покупець хоче провести операцію за правилами, а продавець навпаки не бажає, то продавець наражає покупця на ризик - відсутність доказу проведення розрахунку з продавцем, адже готівка в даній ситуації заборонена. А в договорі купівлі-продажу часто формуллють, що договір вважається укладеним і майно переходить від продавця до покупця після розрахунку (а як його підтвердити в ситуації з готівкою, якщо законами прямо заборонена готівка в даному разі?). Тобто, насправді, договір купівлі-продажу можна вважати неукладеним". Цитату-роз"яснення узято з Доміка.
Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.
Vlad442 написав:Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.
airmax78 написав:В аренде. Залезть в кредит. Взять в рассрочку. Купить меньшую площадь. Все ваши аргументы не являются оправданием превращения Киева в город, застроенный УГ. Ни в одном нормальном городе мира все ваши аргументы не работают.
В аренде растут накопления? Кредит вы оплатите? Меньшую чем 36 м кв? Вернитесь к народу.
Да ладно, Костя, минимум 50% (скорее больше) однух в Оркаде скупают перекупы. О каких несчастных бездомных с маленькой каклеткой идет речь? И да, в аренде растут накопления. Кредит сами себе оплатят - взрослые уже.
О тех кто там живёт в большинстве. В аренде растут накопления-аренда. Вы тоже взрослый вроде, вернитесь в реальность
Kostia написав:[ Вы не понимаете ца аркады. Кто вооьще считает в процентах коода покупает для себя в эконом сегменте? Если есть 40к,например,то еще 10 взять неоткуда, даже если это 30 процентов, неужели вам сложно это понять?
Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.
Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов
Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды) В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)
somilitark написав: По 1000 Эврика? А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите? Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит. Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун. Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено? В наглую же требуют откатить,чего неясного? Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло??? Сытый голодного никогда не поймёт.
Не 13, а 15. А не хотите па 800 баксов в то же время республику. Разница остаётся той же. Сержик не побежал покупать в Эврике/Патриотике, тк он ухуел когда там был и понял во что это превратится.
Я ВАм ещё раз говорю, что при разном подходе к строительству, при незначительной разнице в цене, при абсолютно разном товаре на выходе Никонов в карман кладёт ой как меньше тех о ком вы так переживаете, и которые, в своё время, так переживают о том, чтоб расселить вновь прибывших киевлян. ПС Костя очень любит сравнивать с авто. Ну ок. Костя и Вы поддерживаете производство таврии, которая морально устарела на момент развала совка, но так как нужно пролетариям ездить мы её производим. Но в мире эту таврию нигде уже давно не производят, производят условный логан. Но руководитель ЗАЗа говорит, что мне пох, мне так удобно, я ничего не трачу в усовершенствование, новые станки не закупаем, обучение персонала не проводим (знаний 70х хватает), я xyячу по чертежам 70х годов, а государство разрешает, только попросило, чтоб при аварии капот впередисидячим головы не отрезал, на этом апгрейт и закончился. Пролетарий в экстазе, руководство в экстазе от ахулиардов все остальные в недоумении потому, что на 30% дороже стоит логан с автоматом, кондёром и стеклами с кнопочками. Иностранцы с грустью смотрят на это всё, и вроде могли бы производить такую же таврию в Баварии, но не могут понять накуя...
ПС И все таки вы правы, обслуживние логана будет стоить дороже, возможно на условный бигмак меню
Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего
airmax78 написав:hume Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)
Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни