Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22

Kostia написав: Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)

В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности) Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)

Kostia написав: [

Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего

Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на арендеНигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегровВот теперь как уж на сковороде, даже инвалидов подключилитем более в таврии для инвалида нет никаких преимуществ, точно так же как и мордорах, да, есть пандус, но запаркованное в нем авто из за отсутствия зон парковки не дает им воспользоватьсяВсё, на этом дискусс закрываю, судя по всему ваша взяла. Руководство гвнозастройщиков плачет от возможной прибыли, параллельно скроля странички о продаже апартов в уютных 8ми этажных домах Праги 8, продавцы одинаковых гойдалок в восторге, разноцветным лавочкам быть.ПсПочему опять забанили Трибеку?