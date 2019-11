Додано: Вів 12 лис, 2019 12:01

vano80 написав: Dimar написав: 1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.

2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?



ЗЫ. Сорри за оффтоп. 1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?ЗЫ. Сорри за оффтоп.



Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш. Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.



городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестиции

уровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестицииуровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.