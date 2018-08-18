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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2297229822992300>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22

  Kostia написав:Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)
В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)

Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде

Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.

Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров

  Kostia написав:[
Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего

Вот теперь как уж на сковороде, даже инвалидов подключили :mrgreen: тем более в таврии для инвалида нет никаких преимуществ, точно так же как и мордорах, да, есть пандус, но запаркованное в нем авто из за отсутствия зон парковки не дает им воспользоваться

Всё, на этом дискусс закрываю, судя по всему ваша взяла. Руководство гвнозастройщиков плачет от возможной прибыли, параллельно скроля странички о продаже апартов в уютных 8ми этажных домах Праги 8, продавцы одинаковых гойдалок в восторге, разноцветным лавочкам быть.

Пс
Почему опять забанили Трибеку? :mrgreen:
Востаннє редагувалось hume в Вів 12 лис, 2019 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.
Не знаю как сейчас, но раньше в Киеве овно-банки делали квитанцию про открытие счетов и перечисление суммы про оплату за квартиру согласно договора купле-продажи. Когда рассчет проводился наличными в $$$. Услуга стоила где то 800грн, на сделку сотрудник банка приходит.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 12 лис, 2019 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:38

  hume написав:Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде

Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.

Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров


Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:46

  vano80 написав:[
Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.

Может и могли бы менять, но высокооплачеваемая работа в Киеве, а региональные директора всех прибыльных предприятий проходят через Киев. Сейчас все чаще молодёжь не видит в квартире товара первой необходимости и всё чаще с легкостью перемещается по Киеву
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:47

  Kostia написав:
  airmax78 написав:hume Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)

Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни

Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:53

  antey1969 написав:
  Dimar написав:
  zzzzzz написав:Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума

Махровый популизм и уход от ответственности (типа, я че? - так народ решил!).
Все как всегда у ЗеКо.

Какая разница, будут иностранцы покупать или нет.
Запуск рынка земли до решения проблем с судами и правоохранительными органами - чистой воды кретинизм

1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?

ЗЫ. Сорри за оффтоп.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:53

  hume написав:
  vano80 написав:[
Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.

Может и могли бы менять, но высокооплачеваемая работа в Киеве, а региональные директора всех прибыльных предприятий проходят через Киев. Сейчас все чаще молодёжь не видит в квартире товара первой необходимости и всё чаще с легкостью перемещается по Киеву


По киеву.
К чему тогда вопрос, почему столица застраивается заборами, а не низкоэтажными домами? Спроса то хватает. И сами эти "спрашивающие" почему то не против строительства среди 9 этажек, 25эт - заборов.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:56

  Dimar написав:1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?

ЗЫ. Сорри за оффтоп.


Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:01

  vano80 написав:
  Dimar написав:1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?

ЗЫ. Сорри за оффтоп.


Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.


городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестиции
уровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:05

  hume написав:
  Kostia написав:Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)
В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)

Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде

Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.

Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров

  Kostia написав:[
Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего

Вот теперь как уж на сковороде, даже инвалидов подключили :mrgreen: тем более в таврии для инвалида нет никаких преимуществ, точно так же как и мордорах, да, есть пандус, но запаркованное в нем авто из за отсутствия зон парковки не дает им воспользоваться

Всё, на этом дискусс закрываю, судя по всему ваша взяла. Руководство гвнозастройщиков плачет от возможной прибыли, параллельно скроля странички о продаже апартов в уютных 8ми этажных домах Праги 8, продавцы одинаковых гойдалок в восторге, разноцветным лавочкам быть.

Пс
Почему опять забанили Трибеку? :mrgreen:

У меня подгорает от того что вы кому-то сдаете? Так может быть в голове только у того, кто сам по натуре завислив. Если вас критикуют в чем-то, это еще не значит что вам завидуют. А так, вас приятно читать, когда вы не пытаетесь критиковать тех, кому в жизни повезло меньше вас и они живут в эврике.
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