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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:22
Kostia написав:
Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)
В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)
Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде
Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.
Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров
Kostia написав:
[
Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего
Вот теперь как уж на сковороде, даже инвалидов подключили
тем более в таврии для инвалида нет никаких преимуществ, точно так же как и мордорах, да, есть пандус, но запаркованное в нем авто из за отсутствия зон парковки не дает им воспользоваться
Всё, на этом дискусс закрываю, судя по всему ваша взяла. Руководство гвнозастройщиков плачет от возможной прибыли, параллельно скроля странички о продаже апартов в уютных 8ми этажных домах Праги 8, продавцы одинаковых гойдалок в восторге, разноцветным лавочкам быть.
Пс
Почему опять забанили Трибеку?
Востаннє редагувалось hume
в Вів 12 лис, 2019 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:38
Vlad442 написав:
Зачем подтверждать? В договоре купли-продажи все подписались, что оплата была. Как она была уже не важно. Может покупатель авансом заносил месяц по 40 тыс, а потом расписки за ненадобностью выкинули.
Не знаю как сейчас, но раньше в Киеве овно-банки делали квитанцию про открытие счетов и перечисление суммы про оплату за квартиру согласно договора купле-продажи. Когда рассчет проводился наличными в $$$. Услуга стоила где то 800грн, на сделку сотрудник банка приходит.
Востаннє редагувалось vladus17
в Вів 12 лис, 2019 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:38
hume написав:
Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде
Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.
Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров
Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:46
vano80 написав:
[
Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.
Может и могли бы менять, но высокооплачеваемая работа в Киеве, а региональные директора всех прибыльных предприятий проходят через Киев. Сейчас все чаще молодёжь не видит в квартире товара первой необходимости и всё чаще с легкостью перемещается по Киеву
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:47
Kostia написав: airmax78 написав:hume
Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)
Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни
Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:53
antey1969 написав: Dimar написав: zzzzzz написав:
Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума
Махровый популизм и уход от ответственности (типа, я че? - так народ решил!).
Все как всегда у ЗеКо.
Какая разница, будут иностранцы покупать или нет.
Запуск рынка земли до решения проблем с судами и правоохранительными органами - чистой воды кретинизм
1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?
ЗЫ. Сорри за оффтоп.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:53
hume написав: vano80 написав:
[
Сдается мне, надо не забывать о низкой мобильности нашего населения. Я чет не помню такого, что у нас народ спокойно меняет работу в житомире на работу в конотопе. Или из чернигова едет в запорожье, потому что там платят больше. Киев стоит особняком, что и доказывают мантры куплю-сдам, навека мне хватит.
Может и могли бы менять, но высокооплачеваемая работа в Киеве, а региональные директора всех прибыльных предприятий проходят через Киев. Сейчас все чаще молодёжь не видит в квартире товара первой необходимости и всё чаще с легкостью перемещается по Киеву
По киеву.
К чему тогда вопрос, почему столица застраивается заборами, а не низкоэтажными домами? Спроса то хватает. И сами эти "спрашивающие" почему то не против строительства среди 9 этажек, 25эт - заборов.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 11:56
Dimar написав:
1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?
ЗЫ. Сорри за оффтоп.
Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:01
vano80 написав: Dimar написав:
1. Разница огромная. Разжевывать очевидное не буду.
2. А причем тут референдум? Или у нас все население офигенные эксперты в данной теме?
ЗЫ. Сорри за оффтоп.
Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.
городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестиции
уровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 12:05
hume написав: Kostia написав:
Конечно нужно, но вам это невыгодно, не на ком будет наживаться с аренды)
В нити дискуссии о гамбурге не было вроде, это другой мир, до которого нам далеко. Социальные пособия в Киеве на уровне Гамбурга? Как будут, тогда и сравним. А пока найдите примеры поближе к реальности)
Мне пох, в дупе киева у меня нет коллекции стояков, моя ца не пересекается с потенциальными покупанами, тем более не основной заработок. Но смотрю подгорает у вас, что не вы зарабатываете на аренде
Нигде в мире нет таких построек, которые вы пытаетесь оправдать любыми путями. Ну кроме мордора, в котором уже начинают присоединять далекие города спутники. Там я ещё хоть как то пойму. Но в городе, в котором до сих пор можно плюнуть в карту Киева и с вероятностью 70% попасть в пустой участок оправдать постройку конца 80х "патаму что дёшево" и "нада расселить новых понаехов" оправдать такое ну такэ.
Любая западная страна такое не построит для самых лютейших арабонегров
Kostia написав:
[
Авто привожу в пример для одного человека, есц непонятно, поэтому пытаюсь на примерах. А вообще авто в данном контексте не является средством необходимости,как жилье, было бы необходимо, например для инвалида, то лучше таврия чем ничего
Вот теперь как уж на сковороде, даже инвалидов подключили
тем более в таврии для инвалида нет никаких преимуществ, точно так же как и мордорах, да, есть пандус, но запаркованное в нем авто из за отсутствия зон парковки не дает им воспользоваться
Всё, на этом дискусс закрываю, судя по всему ваша взяла. Руководство гвнозастройщиков плачет от возможной прибыли, параллельно скроля странички о продаже апартов в уютных 8ми этажных домах Праги 8, продавцы одинаковых гойдалок в восторге, разноцветным лавочкам быть.
Пс
Почему опять забанили Трибеку?
У меня подгорает от того что вы кому-то сдаете? Так может быть в голове только у того, кто сам по натуре завислив. Если вас критикуют в чем-то, это еще не значит что вам завидуют. А так, вас приятно читать, когда вы не пытаетесь критиковать тех, кому в жизни повезло меньше вас и они живут в эврике.
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