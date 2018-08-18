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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2297229822992300>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:26

  kingkongovets написав:и снова в эфире наша любимая рубрика "новости с космодрома":

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топливо для РАКЕТЫ прибывает с каждым днем

Зебільне паливо для зебільної ракети)))
Ракета ця заглибиться в землю, ще на старті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:27

  Bolt написав:
  kingkongovets написав:investorkiev



а парень на минуточку уже ездит на новом ха-пятом, живет в самостоятельно купленной двушке в новострое и открывает уже пятую точку

Ляшко на открытии пятой точки гораздо круче поднялся :)


Боря, не наглій! (с) :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:43

  kingkongovets написав:и снова в эфире наша любимая рубрика "новости с космодрома":

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топливо для РАКЕТЫ прибывает с каждым днем

Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку к Бениной дупе поднесет не вовремя.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 12 лис, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:44

airmax78 поверю в зелю, только когда его начнут мочить на 11
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:56

подвезли пару канистр топлива для рокеты!

"Для 35 судей Антикорупционного суда купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен "
https://lb.ua/news/2019/11/12/441998_35 ... _suda.html
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:09

  Прохожий написав:подвезли пару канистр топлива для рокеты!

"Для 35 судей Антикорупционного суда купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен "
https://lb.ua/news/2019/11/12/441998_35 ... _suda.html


"Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info"

https://censor.net.ua/ua/news/3159069/r ... info_video

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:14

  Первый написав:
airmax78 написав:Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
Аркада будує те що купляють. Перекупи куплять тільки те що можна продати. Тобто людям подобається, оскільки платять живі гроші.

Не буде подобатися - не будуть будувати.
Людям насрать на естетику і функціонал, якщо за це необхідно дослюнявити 2 копійки.

Будьте більш цинічним, адже люди такі як є.
Використовуйте це знання з вигодою для себе:-)

Ну если бы так было, то КАН с Сагой, Таряном, Софией, Ситигрупп и прочими, кто пытается строить что-то отличное от модернизированной панели 70х годов, уже бы давно бы обанкротились.
Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:17

  airmax78 написав:Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя.


и кто же этим займется?
вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза? :mrgreen: дубинский и ко?
лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя.


и кто же этим займется?
вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза? :mrgreen: дубинский и ко?
лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы

Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:33

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
Аркада будує те що купляють. Перекупи куплять тільки те що можна продати. Тобто людям подобається, оскільки платять живі гроші.

Не буде подобатися - не будуть будувати.
Людям насрать на естетику і функціонал, якщо за це необхідно дослюнявити 2 копійки.

Будьте більш цинічним, адже люди такі як є.
Використовуйте це знання з вигодою для себе:-)

Ну если бы так было, то КАН с Сагой, Таряном, Софией, Ситигрупп и прочими, кто пытается строить что-то отличное от модернизированной панели 70х годов, уже бы давно бы обанкротились.
Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).

Ну не треба вже аж так гнати на Аркаду ... Цілком нормальні масивчики ... І навіть відстані між будинками більші , ніж між хрущобами - просто в 5 разів вищі будинки і небо десь там губиться ... Хоча тіж Липки Новопечерські реально недалеко заїхали - виграють в загальному за рахунок кількості квартир на загальну територію .. Ті ж 50 м між будинками ...
Puente
 
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