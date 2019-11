Додано: Вів 12 лис, 2019 13:17

airmax78 написав: Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя. Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя.



и кто же этим займется?

вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза? дубинский и ко?

лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***

и кто же этим займется?

вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза? дубинский и ко?

лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***

все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.