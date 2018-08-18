|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:35
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:hume
Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)
Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни
Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
Ца это те кто живет в домах аркады, что ж вам так не доходит? У перекупов кто-то покупает.
Ца за 3 года не заработала, но она могда заработать часть, получить наследство, что-то продать и т д, но они понимают что другого раза не будет. Выводы вы делаете хуже чем зед.
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам? Вы же сами перекуп. Голосуху купили продали (пусть и с лосем), ричмонд купили продали (хотя кто уже вам верит).
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1236
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44
Kostia написав:
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20651
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1158 раз.
- Подякували: 2134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45
airmax78 написав:
Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.
без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым
народ у которого недостаточно мозгов даже для инстинкта сохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история
лично я умываю руки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7325
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 1134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16932
|2674195
|
|
|8
|8653
|
|
|455
|184957
|
|