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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2297229822992300

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:35

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:hume Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)

Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни

Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.

Ца это те кто живет в домах аркады, что ж вам так не доходит? У перекупов кто-то покупает.
Ца за 3 года не заработала, но она могда заработать часть, получить наследство, что-то продать и т д, но они понимают что другого раза не будет. Выводы вы делаете хуже чем зед.
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам? Вы же сами перекуп. Голосуху купили продали (пусть и с лосем), ричмонд купили продали (хотя кто уже вам верит).
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44

  Kostia написав:Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?

паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45

  airmax78 написав:Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.


без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым
народ у которого недостаточно мозгов даже для инстинкта сохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история
лично я умываю руки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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