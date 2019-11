Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45

airmax78 написав: Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много. Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.



без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым

народ у которого недостаточно мозгов даже для инстинкта сохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.