Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.



без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым

народ у которого недостаточно мозгов даже для элементарного инстинкта самосохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история

лично я умываю руки



зы: помните песню тартака "я не хочу бути героем украины"?

я ее впервые на сцене еще помаранчевого майдана услышал

