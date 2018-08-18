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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:35
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:hume
Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)
Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни
Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.
Ца это те кто живет в домах аркады, что ж вам так не доходит? У перекупов кто-то покупает.
Ца за 3 года не заработала, но она могда заработать часть, получить наследство, что-то продать и т д, но они понимают что другого раза не будет. Выводы вы делаете хуже чем зед.
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам? Вы же сами перекуп. Голосуху купили продали (пусть и с лосем), ричмонд купили продали (хотя кто уже вам верит).
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44
Kostia написав:
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45
airmax78 написав:
Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.
без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым
народ у которого недостаточно мозгов даже для элементарного инстинкта самосохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история
лично я умываю руки
зы: помните песню тартака "я не хочу бути героем украины"?
я ее впервые на сцене еще помаранчевого майдана услышал
рекомендую всем переслушать заново
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:01
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя.
и кто же этим займется?
вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза?
дубинский и ко?
лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
внезапно! большинство 73% - микс рагулей, ваты и нормальных (но неосведомленных) людей. но в теж же штатах выбрали тоже клоуна, который вообще без дупля, и ничего, живут. правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:02
Frant написав:
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Чому? Вони фактично фінансують будівництво своїми коштами. Окрім того вони беруть на себе ризики та економлять час клієнтам які хочуть отримати готове житло, а не чекати.
Гроші перекупщиків явно дешевші ніж кошти банків.
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Santehnik
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
trololo написав:
правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс
так отож!
будь у нас такая же как у них система демократии и госинститутов и не будь у нас войны - правление левых одноклеточных популистов пошло бы нам лишь на пользу, получив такую прививку изначально зрелое и здоровое общество стало бы лишь сильнее, но к сожалению это абсолютно не наш случай
кстати и брекзит туда же - как я давно говорил единственное в чем рашка может дать пососать демократическому миру - это пропаганда, они реально ведут мировую информационную войну, но наши узкопленочные вильнолюди ослеплены борьбой с "карубцией и барыгами" и на аргументы о внешней угрозе слышны лишь издевательские ответы "а то шо путин нападет?"
штош, законов природы никто не отменял - побеждает не добрейший, достойнейший и умнейший, побеждает всегда сильнейший
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:42
Santehnik написав: Frant написав:
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Чому? Вони фактично фінансують будівництво своїми коштами. Окрім того вони беруть на себе ризики та економлять час клієнтам які хочуть отримати готове житло, а не чекати.
Гроші перекупщиків явно дешевші ніж кошти банків.
Переплутали інвешторів з ріелторами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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