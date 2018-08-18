airmax78 написав:

Kostia написав: airmax78 написав: hume Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с) Вы не адресовали железобетонный аргумент: "у ЦА нет даже 2х косарей сверху положить" за Логан vs Таврия. Ждать нельзя. Занять негде. Накопить невозможно. Поэтому Таврия и всю жизнь плеваться. "Наш народ любит г0вно и страдать"(с)

Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни Вам не понять, что у ца не у кого одолжить, они и так одолжили. Ждать можно когда цены падают, сейчас так? Накопить на 30% квартиры у многих не хватит и жизни

Костя, все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. И очевидно, что "ЦА" не заработала эти деньги за эти 3 года, т.е. они у нее были и 3 года назад и "ЦА" могла купить за них что-то гораздо лучшее. Отсюда делаем вывод: "ЦА" любит г0вно и страдать. Понятно что для такой ЦА никто специально ничего строить не будет. Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места: этой ЦА нах всрались паркинги, благоустройство, школы и сады, человеческие детские площадки и уж тем более архитектура домов. ЦА Оркады интересует одно: зайти по X выйти по X*Y где Y больше 1.5. И Оркада им это обеспечивает. На "зубожилых" которым потом в этом субпродукте жить Оркаде пох. А вы и дальше топите за Оркаду и зубожилых.