паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:44
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45
без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым
народ у которого недостаточно мозгов даже для элементарного инстинкта самосохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история
лично я умываю руки
зы: помните песню тартака "я не хочу бути героем украины"?
я ее впервые на сцене еще помаранчевого майдана услышал
рекомендую всем переслушать заново
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:01
внезапно! большинство 73% - микс рагулей, ваты и нормальных (но неосведомленных) людей. но в теж же штатах выбрали тоже клоуна, который вообще без дупля, и ничего, живут. правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чому? Вони фактично фінансують будівництво своїми коштами. Окрім того вони беруть на себе ризики та економлять час клієнтам які хочуть отримати готове житло, а не чекати.
Гроші перекупщиків явно дешевші ніж кошти банків.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
так отож!
будь у нас такая же как у них система демократии и госинститутов и не будь у нас войны - правление левых одноклеточных популистов пошло бы нам лишь на пользу, получив такую прививку изначально зрелое и здоровое общество стало бы лишь сильнее, но к сожалению это абсолютно не наш случай
кстати и брекзит туда же - как я давно говорил единственное в чем рашка может дать пососать демократическому миру - это пропаганда, они реально ведут мировую информационную войну, но наши узкопленочные вильнолюди ослеплены борьбой с "карубцией и барыгами" и на аргументы о внешней угрозе слышны лишь издевательские ответы "а то шо путин нападет?"
штош, законов природы никто не отменял - побеждает не добрейший, достойнейший и умнейший, побеждает всегда сильнейший
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:42
Переплутали інвешторів з ріелторами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 лис, 2019 15:17
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Буча, цоколь, оренда, 6000 грн.
з.і.
на підлозі плитка, нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:15
до акурта на турецький берег?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:19
”Политические процессы, немотивированное укрепление гривны на 8-10% по отношению к доллару, привели к тому, что в 2019 году средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик”, – резюмировала эксперт.
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