Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12

trololo написав: правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс

так отож!будь у нас такая же как у них система демократии и госинститутов и не будь у нас войны - правление левых одноклеточных популистов пошло бы нам лишь на пользу, получив такую прививку изначально зрелое и здоровое общество стало бы лишь сильнее, но к сожалению это абсолютно не наш случайкстати и брекзит туда же - как я давно говорил единственное в чем рашка может дать пососать демократическому миру - это пропаганда, они реально ведут мировую информационную войну, но наши узкопленочные вильнолюди ослеплены борьбой с "карубцией и барыгами" и на аргументы о внешней угрозе слышны лишь издевательские ответы "а то шо путин нападет?"штош, законов природы никто не отменял - побеждает не добрейший, достойнейший и умнейший, побеждает всегда сильнейший